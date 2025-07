Thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2025 và một số nội dung quan trọng khác

Sáng 24/7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2025 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Trong tháng 7, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2025.

Trong đó kinh tế duy trì đà phát triển ổn định, nông nghiệp phát triển bền vững. Tính đến ngày 12/7/2025, toàn tỉnh đã gieo trồng 143,2 nghìn ha vụ Thu Mùa, bằng 88% kế hoạch; trồng mới 300 ha rừng tập trung, 100 nghìn cây phân tán, khai thác 3.000 m3 gỗ, 1 triệu cây tre, luồng và 3.000 tấn giấy nguyên liệu; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện nghiêm túc, thường trực 24/24 giờ, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2025.

Đại diện Cục Thống kê tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 17,05%, tính chung 7 tháng năm 2025 tăng 15,17% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, song hoạt động thu ngân sách Nhà nước vẫn đạt kết quả tích cực so với dự toán giao. Ước thu ngân sách Nhà nước trong tháng 7 đạt 4.273 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt 33.814 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán và 99,9% cùng kỳ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến ngày 17/7/2025, lũy kế số vốn đầu tư công giải ngân đạt 5.755 tỷ đồng, bằng 40,5% kế hoạch năm. Trong tháng, tỉnh đã thu hút được 15 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký là 953 tỷ đồng và 213,1 triệu USD...

Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung phát biểu tại phiên họp.

Mô hình tổ chức chính quyền cấp xã mới bước đầu hoạt động ổn định, các thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, tạo tiền đề đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong thời gian tới. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới như: Tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá cả tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển tiếp, bàn giao các dự án đầu tư công về cấp xã sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện chưa đạt tiến độ yêu cầu. Khối lượng thực hiện thủ tục hành chính giải quyết ở cấp xã rất lớn, nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình của người dân tăng cao gây áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong khi số lượng và chất lượng cán bộ cấp xã chưa đồng đều, nhất là khu vực miền núi...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Đánh giá từ thực tiễn cũng như qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp cho thấy, nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn đó là: Một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, còn nhiều vướng mắc trong phân cấp, phân quyền chậm được tháo gỡ; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, rào cản về chính sách thuế quan, biến động giá cả hàng hóa và sự suy giảm nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn; công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lúc chưa kịp thời, hiệu quả; một bộ phận cán bộ, công chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, thiếu chủ động, quyết liệt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Tháng 7/2025 với đặc thù thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp - đây là cuộc cách mạng lớn với nhiều thay đổi, song với sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giữ được sự ổn định và có sự phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những tồn tại, hạn chế được nhận diện và chỉ ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế liên quan đến vai trò, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong thực thi công vụ; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; hoạt động giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường triển khai tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các ngành, địa phương tập trung khắc phục ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, hồ đập, giao thông, tiêu thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc để khắc phục hư hỏng và có phương án bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư bổ sung các trạm bơm thoát nước cho một số địa phương thường xuyên bị ngập lụt. Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số phục vụ hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành chức năng thực hiện quyết liệt việc dừng, thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, chưa cần thiết và có nguy cơ lãng phí. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các khiếu kiện, khiếu nại bảo đảm ổn định tình hình phục vụ đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục siết chặt hoạt động quản lý báo chí và công tác thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến về định hướng mục tiêu phấn đấu đối với từng chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, bổ sung chỉ tiêu cho các xã miền núi về bảo đảm xây dựng trường nội trú, bữa ăn trưa và chăm sóc sức khỏe người dân (y tế cộng đồng), xác định cụ thể các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các xã miền núi; Dự thảo quyết định ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc phân cấp cho Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

