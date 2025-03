Thanh Hoá khởi động Tháng Thanh niên năm 2025

Sáng 1/3, tại phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Ninh.

Trước khi dự buổi lễ các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Ninh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu đã nêu bật ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Theo đó, hơn 20 năm qua kể từ khi Đảng, Chính phủ chính thức lựa chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn đã chủ động sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Tháng Thanh niên còn là môi trường rèn luyện, tu dưỡng cho nhiều đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường; chất lượng tổ chức đoàn, hội được củng cố, nâng cao; vị trí, vai trò của tổ chức đoàn, hội trong thanh niên và xã hội được khẳng định.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2025 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào vững tin theo Đảng” để khẳng định thế hệ trẻ luôn kiên định một lòng đi theo Đảng, tự hào với những thành quả to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ nước nhà quyết tâm hành động, cống hiến góp sức dựng xây đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm, về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Để triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, bám sát kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, duy trì tốt việc tổ chức Tháng Thanh niên bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mục tiêu tập hợp đông đảo bạn trẻ tham gia các công trình, phần việc, tạo điểm nhấn thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của phong trào thanh niên tình nguyện, đồng thời lan tỏa rộng rãi hiệu ứng tới cộng đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đoàn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Chương trình Tháng Thanh niên năm 2025 được khởi động với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào vững tin theo Đảng” là cách làm phù hợp với thực tiễn, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, hướng về cơ sở; nội dung phong phú, cụ thể, có tính hành động cao, tinh thần lan tỏa rộng khắp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Qua đó vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, đồng hành cùng các chương trình của đoàn, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức đoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn..., làm cho các phong trào của tổ chức đoàn ngày càng đến gần hơn với người dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng trong các hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn trong tổ chức triển khai nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là trong tổ chức Tháng Thanh niên.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên, góp phần hoàn thành chương trình công tác Đoàn năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2025 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, để cụ thể hoá thành những nội dung, việc làm phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương của Đảng, của đoàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tích cực tham gia hưởng ứng Tháng Thanh niên trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình Tháng Thanh niên, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện để chương trình thực sự thiết thực, hiệu quả.

Các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên, trọng tâm là tổ chức thật tốt phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, Cuộc vận động “Hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại”...

Chủ động, tích cực đảm nhận mọi nhiệm vụ, công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên tinh thần xung kích, sáng tạo, khát khao cống hiến, tự hào khi được đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của quê hương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức đoàn và cho xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên. Đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên, giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo cơ chế thuận lợi để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, giáo dục bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trao biển hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp.

Các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; trao tặng ngôi nhà thu gom rác thải...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp gồm 5 đơn vị: Huyện đoàn Hoằng Hóa, Huyện đoàn Thọ Xuân, Huyện đoàn Yên Định, Huyện đoàn Thường Xuân, Thị đoàn Nghi Sơn; trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu TNXP, gia đình chính sách, gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng tuyến đường cây thanh niên; trao tặng trang thiết bị cho Câu lạc bộ bảo vệ môi trường thị xã Nghi Sơn; trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; trao tặng ngôi nhà thu gom rác thải.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên sân vận động phường Hải Ninh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham quan tuyến đường tranh bích họa tuyên truyền an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động như: Trồng cây xanh tại khuôn viên sân vận động phường Hải Ninh; triển khai tuyến đường tranh bích họa tuyên truyền an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; khánh thành công trình đường cây thanh niên tại phường Hải Ninh; ra mắt Câu lạc bộ thanh niên thu gom rác thải; tổ chức ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp cho 500 đoàn viên, thanh niên; tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển...

Quốc Hương