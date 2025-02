Tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Thời gian qua Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Nghi Sơn đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp để giải quyết kịp thời các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn giao ban bàn giải pháp tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Viện trưởng VKSND thị xã Nghi Sơn Đinh Viết Sơn cho biết: Trên địa bàn thị xã đang có trên 300 dự án trong và ngoài nước đầu tư xây dựng. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, thì tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm cũng diễn biến phức tạp, nảy sinh một số loại tội phạm và tệ nạn mới. Cùng với đó là tình trạng khiếu kiện gia tăng, xảy ra một số vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, có vụ còn tổ chức tuần hành, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ nhằm phản đối việc thực hiện dự án đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh - trật tự.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, VKSND thị xã còn có trách nhiệm phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống, các vụ việc phức tạp phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án. Điển hình, trong năm 2024 VKSND thị xã đã phối hợp tham mưu xử lý dứt điểm vụ việc tụ tập đông người với số lượng hơn 300 người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực thi công dự án cảng Contaier Long Sơn thuộc xã Hải Hà. Ngoài ra, trên địa bàn còn xảy ra vụ việc cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự tại khu vực thi công công trình trọng điểm quốc gia Đường dây 500kV mạch 3 thuộc địa phận xã Phú Lâm.

Đây là những vụ việc nhạy cảm, xuất phát từ khiếu kiện của một số hộ dân không đồng thuận với việc triển khai thực hiện dự án nên tụ tập đông người để phản đối. Những vụ việc này có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nên việc xử lý phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để răn đe, phòng ngừa; đồng thời cũng phải đảm bảo ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng hoặc khủng khoảng truyền thông dễ bị các đối tượng phản động lợi dụng xuyên tạc, kích động, làm phức tạp tình hình.

Vì vậy, ngay từ đầu VKSND thị xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp đánh giá tính chất vụ việc, tài liệu, chứng cứ, phân loại đối tượng, kịp thời báo cáo xin ý kiến của thường trực cấp ủy và lãnh đạo ngành cấp trên về quan điểm, đường lối xử lý, thời điểm quyết định việc khởi tố, diện khởi tố cũng như biện pháp ngăn chặn áp dụng. Trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc thường xuyên nắm tư tưởng, tâm lý, thái độ của các đối tượng cũng như phản ứng của dư luận; kịp thời báo cáo các tình huống phức tạp phát sinh và tiến độ giải quyết với cấp ủy, ngành cấp trên để tranh thủ sự chỉ đạo. Do có sự tập trung chỉ đạo thống nhất của cấp ủy và lãnh đạo ngành cấp trên, đến nay các cơ quan tố tụng thị xã đã xử lý hình sự 15 đối tượng về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”. Kết quả tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc nêu trên đã có tác động tích cực đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn nói riêng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài việc phối hợp tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, VKSND thị xã Nghi Sơn còn thường xuyên được tham vấn, tham gia họp bàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án hoặc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, thu hồi diện tích lấn, chiếm đất dự án trên địa bàn. Quá trình tham gia, VKSND thị xã đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, tham gia ý kiến về tính pháp lý của hồ sơ và về trình tự, thủ tục cưỡng chế; kịp thời tham mưu, xử lý chính xác các tình huống phức tạp về an ninh - trật tự, vừa đảm bảo tính cần thiết, đúng pháp luật, vừa đảm bảo ổn định tình hình, không để xảy ra “điểm nóng”.

Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, VKSND thị xã Nghi Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự, dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương