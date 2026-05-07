Tham dự “Đại tiệc nước” tại Sun World Sam Son với mức giá siêu ưu đãi chỉ 100.000 đồng

Từ nay đến hết 29/5/2026, Sun World Sam Son áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 100.000 đồng/người cho toàn bộ du khách. Cùng loạt trải nghiệm nước quy mô lớn, nơi đây đang trở thành lựa chọn “giải nhiệt” nổi bật của miền Bắc dịp đầu hè 2026.

Sun World Sam Son hút khách dịp đầu hè với giá vé ưu đãi chỉ 100.000 đồng

Thời tiết miền Bắc đã bước vào giai đoạn đầu hè, nhu cầu tìm kiếm các điểm vui chơi giải nhiệt ngắn ngày của du khách đang tăng mạnh. Tại Sầm Sơn, bên cạnh biển xanh và không khí nghỉ dưỡng quen thuộc, Sun World Sam Son trở thành lựa chọn được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ quan tâm nhờ loạt trải nghiệm nước quy mô lớn cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5.

Theo đó, từ ngày 04/05 đến hết ngày 29/05/2026, Sun World Sam Son áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 100.000 đồng/người dành cho tất cả du khách (miễn phí vé cho trẻ em dưới 1m). Với mức giá này, du khách có thể trải nghiệm toàn bộ tổ hợp vui chơi nước quy mô hàng đầu miền Bắc.

Công viên nước Sun World Sam Son là điểm đến không thể bỏ lỡ vào dịp hè.

Sun World Sam Son tọa lạc trên đại lộ Nam sông Mã, cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 13km và cách biển Sầm Sơn khoảng 1,5km. Vị trí này cho phép du khách dễ dàng kết hợp lịch trình tắm biển, nghỉ dưỡng và vui chơi trong cùng một chuyến đi. Với du khách từ Hà Nội, quãng đường khoảng 170km theo tuyến cao tốc giúp thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 - 2,5 giờ, phù hợp cho cả hành trình cuối tuần hoặc đi về trong ngày.

Trải nghiệm “đại tiệc nước” quy mô hơn 33,5ha mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Thanh

Trải rộng trên diện tích hơn 33,5ha, Sun World Sam Son được phát triển theo mô hình công viên nước đa tầng dành cho nhiều nhóm khách khác nhau. Không chỉ đơn thuần là tổ hợp trò chơi nước quy mô lớn, nơi đây còn gây ấn tượng nhờ cách lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa vào không gian trải nghiệm.

Sun World Sam Son lồng ghép yếu tố văn hóa vào trải nghiệm giải trí hiện đại.

Toàn bộ công viên được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh cùng hình ảnh dòng sông Đơ nổi tiếng của xứ Thanh. Từ kiến trúc, cảnh quan cho tới tên gọi các phân khu, mọi chi tiết đều được xây dựng theo hướng kể chuyện, tạo nên cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Ngay từ khi bước vào công viên, du khách đã có thể cảm nhận rõ bầu không khí sôi động của “đại tiệc nước” với hàng loạt tổ hợp trò chơi hiện đại trải dài khắp khuôn viên. Với nhóm khách yêu thích cảm giác mạnh, khu trò chơi tốc độ luôn là nơi thu hút đông người nhất.

Du khách hòa mình vào không khí sôi động của các tổ hợp trò chơi nước hiện đại.

Nổi bật trong số đó là Mãng Xà Cuồng Nộ – trò chơi được nhiều du khách ví như “cỗ máy tạo adrenaline” khi liên tục cuốn người chơi vào các vòng xoáy tốc độ trong máng trượt khổng lồ. Trong khi đó, Cá Đuối Vượt Sóng lại mang đến thử thách khác biệt với những vòng xoáy ở độ cao lớn, tạo cảm giác chao đảo đầy kịch tính trước khi lao mạnh xuống làn nước phía dưới.

Những trò chơi như Vực Lốc Xoáy hay Hàm Cá Mập cũng liên tục thu hút hàng dài du khách xếp hàng trải nghiệm bởi độ “đã” và cảm giác bùng nổ mà các đường trượt mang lại.

Sun World Sam Son còn được thiết kế để phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ.

Không chỉ dành cho giới trẻ, Sun World Sam Son còn được thiết kế để phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ. Với trẻ nhỏ, khu Chinh Phục Thủy Quái mở ra không gian vui chơi đầy màu sắc với các tổ hợp leo trèo, cầu trượt và trò chơi nước an toàn. Đây cũng là khu vực được nhiều gia đình lựa chọn bởi trẻ em có thể vận động, khám phá trong không gian sinh động suốt nhiều giờ.

Ở khu vực trung tâm công viên, Vịnh Sóng Thần tạo dấu ấn với hệ thống tạo sóng nhân tạo quy mô lớn cùng không gian mô phỏng bờ biển dài tới 179m. Những con sóng liên tục xô bờ mang lại cảm giác không khác nhiều so với trải nghiệm ngoài biển thực, nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho nhiều nhóm du khách.

Du khách nạp năng lượng sau hành trình khám phá loạt trò chơi nước sôi động.

Xen giữa các khu trò chơi là hệ thống quầy ẩm thực và khu nghỉ chân được bố trí thuận tiện khắp công viên, mang đến không gian để du khách thư giãn, thưởng thức đồ uống mát lạnh hay bổ sung năng lượng sau hành trình vui chơi liên tục.

Trong bối cảnh du lịch hè bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động, mức giá ưu đãi chỉ 100.000 đồng/người tiếp tục trở thành lý do giúp Sun World Sam Son thu hút đông đảo du khách tìm đến trải nghiệm “đại tiệc nước” lớn bậc nhất miền Bắc mùa hè này.

NL