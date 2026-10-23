Tập trung tháo “điểm nghẽn”, tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh để Quảng Bình phát triển bền vững

Sáng 23/10, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các đơn vị chức năng của tỉnh đã làm việc với xã Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc với xã Quảng Bình.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Quảng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở sản xuất Yến sào Linh Hương trên địa bàn thôn Lê Hương; cơ sở dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng Quang Thai Homestay and Restaurant tại thôn Điền Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở sản xuất Yến sào Linh Hương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng Quang Thai Homestay and Restaurant.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã kiểm tra và có những chỉ đạo trực tiếp liên quan đến hoạt động chuyên môn của các phòng, ban thuộc Đảng ủy xã Quảng Bình.

Trong đó, đáng chú ý là những chỉ đạo liên quan đến công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảng viên và các tài liệu mật theo quy định; việc đổi mới cách thức thực hiện báo cáo chuyên môn theo hướng ngắn gọn, đúng trọng tâm, sát thực tiễn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra hoạt động của các phòng, ban chuyên môn thuộc Đảng ủy xã Quảng Bình.

Tại buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt xã Quảng Bình, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bình Phạm Thị Mai báo cáo tình hình hoạt động của địa phương.

Theo đánh giá, 9 tháng năm 2026 cấp ủy, chính quyền xã Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, địa phương đã đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt 223.988 triệu đồng, vượt 132% dự toán tỉnh giao...

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kết quả đạt chưa cao, cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số có mặt còn hạn chế; việc xây dựng đề án xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 còn chậm. Công tác quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết đơn thư còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Tình trạng lấn chiếm đất công ích chậm được phát hiện và xử lý kịp thời...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của xã thể hiện rõ nét sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp xã Quảng Bình. Tuy nhiên, xã vẫn còn những khó khăn, “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban chuyên môn xã Quảng Bình chủ động rà soát, điều chỉnh quy trình, quy chế làm việc bám sát thực tiễn. Tinh thần chỉ đạo là giảm hội họp, giảm văn bản giấy tờ, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị theo phương châm “6 rõ”; đồng thời đẩy mạnh khai thác, chia sẻ dữ liệu dùng chung để tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả điều hành, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

Các ban Đảng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc tại cơ sở, không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe các phản hồi, kiến nghị từ chi bộ, mà cần kịp thời hướng dẫn, đồng hành để phát triển đảng viên, phát triển phong trào dân vận củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, động viên cán bộ chuyên môn thuộc Đảng ủy xã Quảng Bình.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gợi mở cấp ủy, chính quyền xã Quảng Bình tập trung ưu tiên hoạch định các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi con người là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Nhiệm vụ đặt ra là vừa quan tâm giáo dục, định hướng, đào tạo nghề, vừa hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao để người dân có thể an cư lạc nghiệp ngay tại quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, chỉ đạo đổi mới cách thức thực hiện báo cáo chuyên môn theo hướng ngắn gọn, đúng trọng tâm, sát thực tiễn cơ sở.

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã Quảng Bình cùng các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy. Qua đó, tạo dựng môi trường an toàn, trong sạch và lành mạnh để kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

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