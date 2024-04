Tăng cường hợp tác, nâng tầm phát triển thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai

Chiều 25/3, tại thị xã Nghi Sơn, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn dự lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn và đồng chí Lê Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai đã phát biểu, trao đổi những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của 2 địa phương.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cũng đã báo cáo dự thảo thỏa thuận Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025. Theo đó, hai địa phương sẽ phối hợp hợp tác, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy lợi thế của từng địa phương, đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư: Hai bên sẽ phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình lập các quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch chung; tham vấn ý kiến về định hướng phát triển liên kết vùng trong xây dựng và hoàn thiện báo cáo quy hoạch, xây dựng kế hoạch 5 năm 2025 - 2030 phục vụ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh thu hút các dự án vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo dự thảo thỏa thuận Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai.

Tăng cường hợp tác trong việc phối hợp bảo vệ tài nguyên biển, nguồn lợi thủy hải sản, bảo vệ môi trường biển, hợp tác trong liên kết, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; hợp tác, hỗ trợ trong quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng đối với vùng giáp ranh giữa hai địa phương; hợp tác thu hút đầu tư, phát triển ngành thương mại - dịch vụ phù hợp với quy hoạch và lợi thế của mỗi địa phương.

Về văn hóa - xã hội: Tăng cường hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý hoạt động thể dục, thể thao giữa hai địa phương; tích cực phối hợp thực hiện tốt Chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai; khảo sát, xây dựng và công bố sản phẩm du lịch chung giữa hai địa phương. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ tập trung phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quốc phòng - an ninh.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai sẽ tạo điều kiện để các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, trọng tâm là trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quản lý truyền thông, báo chí, cổng thông tin điện tử; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hai thị xã trẻ đều được xác định là cực tăng trưởng của 2 tỉnh. Vì vậy, đề nghị trong thời gian tới, hai địa phương cần tập trung phối hợp, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng, cảng biển, khu kinh tế và logistics; trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án lớn.

Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai phát biểu tại lễ ký kết.

Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, về kinh nghiệm sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền đô thị; trao đổi về phát triển du lịch, làng nghề và kinh tế biển, về nguồn lực lao động và cung ứng lao động cho các khu công nghiệp trên địa bàn 2 địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là vùng giáp ranh và học hỏi, trao đổi lẫn nhau trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từ đó xây dựng 2 thị xã ngày một phát triển, xứng đáng là 2 cực tăng trưởng của 2 tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị và tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa hai địa phương đến năm 2025.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Để thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của 2 địa phương và 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 thị xã quan tâm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, làm tốt công tác quy hoạch cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của mỗi địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị 2 thị xã tăng cường phối hợp, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là việc kêu gọi đầu tư phát triển các khu công nghiệp sát cảng biển, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai; trong đó, chú trọng phát triển logistics, vận tải; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa bằng container từ tỉnh Nghệ An xuất qua Cảng Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị 2 địa phương tăng cường liên kết, hợp tác trong xây dựng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham mưu cho tỉnh và các bộ, ngành Trung ương làm tốt công tác đảm bảo môi trường trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của 2 thị xã trao đổi thông tin, kinh nghiệm, học tập các mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng của thị xã Hoàng Mai, như: Kết nạp ngư dân vào Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng khi đánh bắt thủy hải sản trên biển; kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị, sau hội nghị, 2 địa phương tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên một cách đồng bộ, nghiêm túc nội dung của lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, từ đó chuyển hóa thành hành động góp phần đưa 2 địa phương phát triển lên một tầm cao mới.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025.

Qua làm việc, thảo luận, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai thống nhất ký thỏa thuận hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025.

Sỹ Thành (CTV)