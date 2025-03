Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A

Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra các phương tiện khi tham gia giao thông.

Quốc lộ 1A qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 98km, chạy qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và TP Thanh Hóa. Đây là tuyến giao thông huyết mạch “xương sống” trong giao thương, kết nối tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố trọng điểm khu vực phía Bắc - Nam, phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng. Hằng ngày, trên tuyến đường này đều có hàng nghìn lượt người và phương tiện tấp nập lưu thông, đặc biệt là các xe như: Container, xe đầu kéo rơmoóc, xe khách...

Để đảm bảo giao thông trên tuyến, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã huy động tối đa lực lượng, bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Đồng thời, tập trung giải quyết các ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A được diễn ra thông suốt.

Trung tá Lê Đức Thắng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, cho biết: "Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho Phòng Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác; tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng có hiệu quả thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiểm soát các điều kiện, nguyên nhân gây tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến. Trong đó, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã tập trung phối hợp với lực lượng công an các địa phương và lực lượng cảnh sát cơ động bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề dọc tuyến 24/24h mỗi ngày, nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi chủ yếu, như: Điều khiển xe chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải... Đặc biệt, ngoài các chốt trực cố định, trạm đã lên phương án tăng cường thêm 3 tổ tuần tra lưu động khép kín, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài công tác xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương còn trực tiếp tuyên truyền để lái xe và chủ phương tiện chấp hành nghiêm túc luật giao thông để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và hành khách khi lưu thông trên đường. Từ đầu năm 2025 đến nay, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 2.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 500 phương tiện. Trong đó, xử lý 289 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 528 trường hợp vi phạm quá tốc độ; 113 trường hợp vi phạm kích thước, cải tạo thành thùng...

Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương Lê Đức Thắng cho biết thêm: "Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương sẽ tiếp tục bố trí tổ công tác thường xuyên ứng trực, làm tốt công tác điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời giải quyết nếu xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào hành vi người điều khiển phương tiện sử dụng các chất kích thích, vi phạm tốc độ và các xe ô tô khách chở quá số người quy định, vi phạm quy định về vận chuyển hành khách... Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và Nhân dân, học sinh, thanh thiếu niên các xã, thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 1A. Mặt khác, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế, chủ phương tiện chấp hành tốt các quy định của luật giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến".

Bài và ảnh: Quốc Hương