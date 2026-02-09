Tái hiện lễ thượng nêu, gìn giữ hồn Tết Việt tại Thành Nhà Hồ

Giữa không gian cổ kính của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, nghi lễ thượng nêu Tết xưa được trang trọng tái hiện, hòa quyện cùng nghi thức thả cá ông Công trong Hoàng Cung, gợi mở ký ức Tết truyền thống và khơi dậy chiều sâu tín ngưỡng, tinh thần sum vầy của người Việt mỗi độ xuân về.

Video: Tái hiện lễ thượng nêu ở Thành Nhà Hồ.

Chiều 9/2 (tức 22 tháng Chạp), tại khuôn viên Cổng Nam Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Giáo dục Di sản với hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa, kết hợp thả cá ông Công trong Hoàng Cung. Không gian di sản cổ kính trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi những phong tục Tết truyền thống được sống lại một cách trang trọng, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Chương trình Giáo dục Di sản với hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa trong không khí trang trọng, đậm bản sắc văn hóa truyền thống với sự tham gia của giáo viên và học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô).

Đông đảo học sinh chăm chú theo dõi và tham gia chương trình Giáo dục Di sản, một hoạt động thực tế giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của dân tộc.

Nghi lễ dâng hương và thực hiện các nghi thức cúng tế, dựng nêu được diễn ra uy nghiêm tại khuôn viên Cổng Nam, thể hiện lòng thành kính và cầu mong quốc thái dân an.

Cây nêu được lựa chọn cho lễ thượng nêu là cây tre cao, thẳng, chắc khỏe, biểu trưng cho sự thanh cao và trường tồn. Trên thân tre là những vật phẩm mang ý nghĩa trừ tà, cầu an như chuông gió, túi đựng hạt ngũ cốc... Theo quan niệm dân gian, cây nêu không chỉ xua đuổi tà ma, những điều xui rủi của năm cũ mà còn là dấu hiệu để tổ tiên nhận biết đường về sum họp cùng con cháu trong những ngày đầu năm mới.

Người dân tiến hành đóng cọc, chuẩn bị nền vững chắc để dựng cây nêu trong khuôn viên Cổng Nam Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Nghi thức làm lễ thượng nêu được tái hiện trang nghiêm, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt.

Ngọn cây nêu vươn cao giữa trời xanh với lá phướn mang dòng chữ “Quốc Thái Dân An”, cùng các vật phẩm phong thủy như chuông gió, túi ngũ cốc để xua đuổi điềm xấu, đón rước bình an. Hình ảnh cây nêu vươn mình đón nắng xuân biểu thị cho sức xuân đang trỗi dậy trong mỗi người dân Việt tạo không khí vui tươi, ấm áp vào dip Tết Nguyên đán, một nét đẹp trong tâm thức người Việt góp phần tích cực trong công tác bảo tồn di sản văn hoá truyền thống của địa phương, quê hương, đất nước.

Nghi thức thả cá ông Công trong không gian Hoàng Cung được tái hiện song song, gửi gắm ước nguyện về một năm mới đủ đầy và thuận lợi.

Nghi thức thả cá ông Công, ông Táo về trời thể hiện ước nguyện gửi gắm điều lành, mong một năm mới bình an, đủ đầy. Đây cũng là dịp để người tham dự hiểu rõ hơn về chiều sâu tín ngưỡng trong đời sống Tết cổ truyền.

Thông qua chương trình Giáo dục Di sản, những phong tục Tết xưa không chỉ được tái hiện mà còn được truyền tải như những bài học trực quan về lịch sử, văn hóa dân tộc. Người xem có thể cảm nhận rõ tinh thần gắn bó cộng đồng, sự trường tồn và sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống.

Cây nêu vươn mình giữa khuôn viên di sản, bao quanh bởi hơi thở của mùa xuân và sự tham gia nồng nhiệt của cộng đồng, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của hồn Tết Việt trong dòng chảy hiện đại. Lễ thượng nêu được tái hiện tại Di sản Thành Nhà Hồ không chỉ góp phần bảo tồn, lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể mà còn khơi dậy niềm trân trọng đối với những nét đẹp Tết cổ truyền.

Hoàng Đông - Phương Đỗ