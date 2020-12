16:48 24/11/2020

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-11, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 40 triệu đồng cho 2 đơn vị là Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an huyện Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu...