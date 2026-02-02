Sun Group nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho công trình trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Ngày 31/1/2026, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục với trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên). Cam kết khẳng định sự đồng hành lâu dài của Tập đoàn Sun Group với sự phát triển bền vững của trường Si Pa Phìn trên hành trình nâng tầm chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa giáo dục vùng cao với khu vực thành thị.

Theo Biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Sun Group sẽ đồng hành cùng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt cho học sinh, giáo viên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khuyến học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Tập đoàn Sun Group cam kết đồng hành lâu dành cùng nhà trường trong công tác chăm lo, nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: Ánh Dương

Chương trình hợp tác hướng tới mục tiêu từng bước cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chú trọng phát triển toàn diện cả tinh thần, thể chất. Đặt nền móng xây dựng những con người Việt Nam mới “góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc” như lời dặn dò của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đồng hành của Tập đoàn Sun Group với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương, đặc biệt là tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đề ra tại Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới.

Lễ khánh thành Trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) diễn ra sáng 31/1. Ảnh: Ánh Dương

Si Pa Phìn là một trong những xã vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Để tìm kiếm con chữ, hàng trăm học sinh mỗi ngày phải băng rừng, vượt đèo, lội suối, đi bộ hàng chục cây số. Trong khi đó, cơ sở giáo dục chưa được đầu tư đồng bộ.

Việc trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Si Pa Phìn được thi công thần tốc và hoàn thành đưa vào phục vụ thầy và trò chỉ sau hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là trường học đầu tiên tại khu vực biên giới được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại 5 sao chuẩn quốc tế. Trường có 31 phòng học đạt chuẩn, 14 phòng bộ môn cùng các phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn học đường, phòng âm nhạc, phòng STEM, thư viện...Khu nội trú gồm 120 phòng dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt tập trung.

Trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của các em học sinh. Ảnh: Việt Linh

Bên cạnh không gian học tập và lưu trú, trường còn được trang bị các tiện ích hiện đại phục vụ thầy và trò như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân thể thao, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn. Những hạng mục này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp học sinh vùng biên có điều kiện phát triển hài hòa cả trí tuệ và thể chất.

Khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, có quy mô 6,88 ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn tham gia tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Tập đoàn cũng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các em học sinh háo hức khi lần đầu làm quen với môn học STEM. Ảnh: Việt Linh

Việc đồng hành xây dựng và cam kết bảo trợ giáo dục cho trường liên cấp tại xã Si Pa Phìn tiếp tục khẳng định triết lý đầu tư bền vững hướng tới hạnh phúc con người mà Tập đoàn Sun Group theo đuổi.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, khẳng định: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công trình đầu tiên trong số 248 trường học cho các xã biên giới mà Tổng Bí thư & Bộ Chính trị đã dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hàng triệu trẻ em các lứa tuổi tại những vùng biên giới xa xôi còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Đồng thời góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh Điện Biên thông qua hoạt động bảo trợ phát triển giáo dục.”

NL