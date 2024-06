Saudi Arabia: Ít nhất 550 người tử vong do nắng nóng tại lễ hội hành hương Hajj

Hầu hết các ca tử vong ở nhóm người hành hương Ai Cập đều do sốc nhiệt, chỉ có một trường hợp bị tử vong vì đa chấn thương sau khi bị chèn ép trong đám đông.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, trong lễ hành hương Hajj. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nhà chức trách Saudi Arabia ngày 18/6 cho biết ít nhất 550 người đã tử vong trong quá trình tham gia lễ hành hương Hajj ở thánh địa Mecca.

Theo hai nhà ngoại giao Arab đang điều phối các hoạt động hỗ trợ người hành hương, trong số các nạn nhân nói trên có 323 người là công dân Ai Cập.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận ít nhất 60 công dân Jordan tử vong trong mùa hành hương năm nay, tăng gần 20 người với con số được Chính phủ Jordan công bố một ngày trước đó.

Nhà chức trách Saudi Arabia ước tính khoảng 1,8 triệu người hành hương đến Mecca tham gia lễ Hajj năm nay, trong đó có 1,6 triệu người đến từ nước ngoài. Hajj là một trong những cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới, và là trụ cột thứ 5 của Hồi giáo.

Lễ hành hương này được xem là bổn phận tôn giáo mà người Hồi giáo trưởng thành phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, nếu có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính.

Việc này nhằm minh chứng cho sự đoàn kết của người Hồi giáo, và thể hiện lòng quy phục của họ trước Thượng đế.

Các sự cố như giẫm đạp, cháy lều, nắng nóng và nhiều yếu tố khác đã khiến hàng trăm người thiệt mạng khi hành hương tới Mecca trong 30 năm qua.

Trong khi đó, các báo cáo khoa học cho thấy hoạt động này cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Nhiệt độ suốt nhiều mùa hành hương đều trên 40 độ C.

Tuy nhiên, mùa hành hương năm nay tại thành phố Mecca diễn ra dưới thời tiết còn khắc nghiệt hơn, lên đến 47 độ C vào ngày 16/6 và vượt 50 độ C vào ngày 17/6. Nhiệt độ ở Đại Thánh đường Mecca vào ngày 17/6 là 51,8 độ C./.

Theo TTXVN