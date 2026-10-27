Sau cơn sóng cháy hàng, iPhone 18 series gặp một số phản ánh từ người dùng

Sau cơn sốt cháy hàng, iPhone 18 series bắt đầu nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau thời gian sử dụng thực tế. Bên cạnh những cải tiến mới, dòng sản phẩm này cũng bộc lộ một số hạn chế khiến người dùng chưa hài lòng. Vậy đâu là những vấn đề đang được quan tâm trên iPhone 18 series?

Tổng hợp lỗi phát sinh trên iPhone 18 series sau thời gian sử dụng thực tế

Dưới đây là các vấn đề nghiêm trọng được cộng đồng công nghệ phản ánh mạnh mẽ sau vài tuần trải nghiệm:

Lỗi mất sóng nghiêm trọng (Hiển thị SOS) trên iPhone 18 Pro Max

Một số người dùng iPhone 18 Pro Max phản ánh tình trạng thiết bị đột ngột mất kết nối di động và chuyển sang chế độ SOS. Khi gặp lỗi này, điện thoại không thể thực hiện cuộc gọi thông thường, gửi tin nhắn hoặc truy cập Internet thông qua mạng di động.

Sự cố được cho là liên quan đến phần cứng trên một số thiết bị sử dụng modem Snapdragon X80 tại thị trường Mỹ, đặc biệt là các máy dùng mạng AT&T. Để hạn chế sự cố, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 27.0.1 vào ngày 28/9, đồng thời khuyến nghị người dùng nhanh chóng cập nhật phần mềm.

Khung viền bị phai màu và tróc sơn nhanh chóng

Bên cạnh lỗi kết nối, tình trạng khung viền xuống màu sau thời gian ngắn sử dụng cũng là vấn đề được người dùng quan tâm. Theo ghi nhận của Mashable và New York Post, một số thiết bị xuất hiện dấu hiệu bạc màu hoặc bong lớp phủ tại các góc máy và khu vực quanh cụm camera sau chỉ sau khoảng 2-3 tuần.

Nguyên nhân được cho là có thể liên quan đến vật liệu khung máy và lớp phủ bề mặt, vốn chịu tác động từ mồ hôi tay, ma sát hoặc quá trình sử dụng hằng ngày. Các phiên bản màu Đỏ Burgundy và Đen được cho là có dấu hiệu rõ hơn so với một số màu khác.

Trục trặc hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình

Theo thông tin tham khảo, một số người dùng được cho là gặp thông báo “Face ID không khả dụng” khi sử dụng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong một số trường hợp được mô tả, thiết bị còn có hiện tượng đơ cảm ứng hoặc tự khởi động lại khi quá trình nhận diện khuôn mặt gặp trục trặc.

Sự cố được cho là có liên quan đến việc thay đổi thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt để thu gọn khu vực hiển thị phía trước. Apple sau đó đã phải vội vàng tung ra bản vá phần mềm iOS 27.0.1 để khắc phục lỗi bảo mật và nhận diện này.

Lỗi widget khiến iPhone 18 Pro bị treo hoàn toàn

Ngay sau khi iPhone 18 Pro lên kệ vào ngày 18/9, một số người dùng đã phản ánh lỗi liên quan đến widget trên Màn hình chính. Cụ thể, khi di chuyển widget sang một trang Màn hình chính khác bằng một ngón tay rồi đặt chồng lên widget khác, thiết bị có thể bị treo hoàn toàn và không phản hồi thao tác.

Lỗi này được nhà sáng tạo nội dung công nghệ TechDroider ghi nhận, sau đó thu hút thêm phản ánh từ một số người dùng khác Tuy nhiên, các báo cáo hiện chủ yếu tập trung vào dòng iPhone 18 Pro mới, nên phạm vi ảnh hưởng trên những mẫu iPhone đời cũ vẫn chưa được xác định.

Trải nghiệm thực tế trên iPhone 18 series có còn đáng kỳ vọng?

Sau cơn sốt cháy hàng, những phản ánh về lỗi kết nối, widget, cảm ứng và camera đang khiến trải nghiệm trên iPhone 18 series nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Dù các sự cố được ghi nhận chưa đủ để đại diện cho toàn bộ thiết bị, chúng vẫn đặt ra câu hỏi về độ ổn định của sản phẩm trong quá trình sử dụng thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, Apple đã nâng cấp hệ điều hành để vá những lỗi phát sinh trên. Nếu đang sử dụng iPhone 18 series, bạn nên cập nhật hệ điều hành thường xuyên và liên hệ trung tâm bảo hành khi thiết bị xuất hiện lỗi kéo dài.

iPhone 18 series vẫn là dòng máy đáng giá trong năm nay với chip A20 Pro thế hệ mới, cùng hệ thống camera với cảm biến chính có khẩu độ tùy chỉnh. Màn hình có độ sáng 3000 nits cùng dung lượng pin ấn tượng cũng là những điểm sáng giúp dòng iPhone này vẫn tạo được sức hút với giới công nghệ.

Mua AppleCare+ cho iPhone 18 series tại CellphoneS

Nếu muốn tăng cường bảo vệ thiết bị sau khi mua iPhone 18 Pro/Pro Max, bạn có thể tham khảo gói AppleCare+ tại CellphoneS. Gói dịch vụ này cung cấp thời gian bảo vệ lên đến 2 năm, kèm hỗ trợ kỹ thuật và sửa chữa theo điều kiện áp dụng.

AppleCare+ hỗ trợ sửa chữa miễn phí đối với lỗi phần cứng thuộc phạm vi bảo hành, đồng thời áp dụng mức phí dịch vụ ưu đãi cho một số trường hợp hư hỏng do tai nạn như rơi vỡ màn hình hoặc vào nước. Ngoài ra, gói còn hỗ trợ thay pin miễn phí khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80% theo điều kiện quy định.

Dù tạo nên cơn sốt cháy hàng, iPhone 18 series vẫn nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, những cải tiến về hiệu năng, camera và màn hình vẫn là điểm mạnh giúp dòng sản phẩm này thu hút sự quan tâm. Người dùng nên theo dõi thêm đánh giá thực tế, đồng thời cân nhắc AppleCare+ tại CellphoneS.

Nguồn: CellphoneS