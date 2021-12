Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV thông báo chào hàng cạnh tranh

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV.

- Tên gói thầu: Bốc xếp, vận chuyển than (đầu vào) từ cầu cảng vào kho và than thành phẩm từ kho ra cầu cảng, rót xuống phương tiện thủy (tiêu thụ) tại PX Nghi Sơn.

- Tên dự án: Bốc xếp, vận chuyển than (đầu vào) từ cầu cảng vào kho và than thành phẩm từ kho ra cầu cảng, rót xuống phương tiện thủy (tiêu thụ) tại PX Nghi Sơn (Thực hiện Kế hoạch chế biến, kinh doanh than năm 2022 của VTCC).

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2022 của VTCC.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSYC CHCT từ 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSYC CHCT: Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện Thoại: 0237. 38814920 Fax: 0237. 38814011.

- Giá bán 1 bộ HSYC CHCT: 1.000.000 đồng.

- Địa điểm nhận HSDT: Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022.

- Bảo đảm dự thầu: 770.000.000 đồng (Bẩy trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Đặt cọc (bằng Séc) hoặc bằng Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc bằng tiền đặt cọc.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV, Tổ dân phố 6, Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

GIÁM ĐỐC: Lê Hùng Cường