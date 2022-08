Vững vàng nơi biên giới biển

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển. Những chương trình hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị đã góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, với chiều dài biên giới bờ biển là 29,5km, có 2 cửa lạch (Lạch Ghép và Lạch Hới) với 2.621 tàu, thuyền hoạt động, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; sử dụng các biện pháp công tác đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng lợi dụng tôn giáo, hoạt động trái pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân khu vực biên giới biển được hơn 1.600 buổi, với hơn 20.000 lượt người tham gia. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, như: Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường; Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Nghị định 71/2015/NĐ–CP, ngày 3-9-2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Chỉ thị 01/1998/TTg, ngày 2-1-1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài...

Tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 xã, phường khu vực biên giới phía Nam của thị xã Nghi Sơn với chiều dài biên giới bờ biển là 21km, có 8 cảng biển, với 838 tàu, thuyền hoạt động nghề cá; trong đó có 167 tàu thuyền đánh cá xa bờ và hậu cần nghề cá. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp ngư dân nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Qua công tác tuyên truyền, ngư dân trên địa bàn đã lắp được 50 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Năm 2021, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 800 phương tiện trong và ngoài nước với hơn 12.000 thuyền viên bảo đảm an toàn, đúng quy định; đưa đi cách ly 189 thuyền viên trên các tàu nước ngoài do hết hạn hợp đồng phải thay đổi lao động... Tình hình an ninh trật tự trên khu vực các cảng biển do đơn vị quản lý ổn định.

Trung tá Nguyễn Trọng Đạt, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, cho biết: Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tích cực đổi mới công tác cửa khẩu, thực hiện tốt việc xuất, nhập khẩu, bảo đảm đúng quy định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho hàng hóa, phương tiện lưu thông qua cảng biển; kết hợp làm thủ tục với tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cho các chủ tàu, thuyền viên. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động nắm chắc mọi diễn biến, nhất là các tin tức, tình hình liên quan đến an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức lực lượng, phương tiện độc lập và phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, công an, lực lượng bảo vệ của các xí nghiệp cảng tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn cả khu vực mặt nước và trên bờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng hải tại địa bàn cửa khẩu cảng.

Có thể nói, các đồn biên phòng tuyến biển được xem là lực lượng mũi nhọn trong công tác tuyên truyền về chống khai thác thủy, hải sản trái phép và giữ gìn an ninh biển đảo. Ngoài ra cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương các xã ven biển tổ chức cắm xong 148 biển báo “Khu vực biên giới biển” tại 43 xã, phường thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố. Việc cắm hệ thống biển báo khu vực biên giới biển nhằm xác định rõ khu vực biên giới biển với địa bàn nội địa. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh trong khu vực biên giới biển...

Bài và ảnh: Hoàng Lan