Thiệu Hóa tổng kết công tác quốc QP - AN, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020

Huyện Thiệu Hóa vừa tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN), xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hoá trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Năm 2020, huyện Thiệu Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng công an, quân sự đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan, cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ QP - AN. Chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu giải quyết kịp thời đảm bảo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố QP - AN.

Nổi bật trong đó là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện, diễn tập, giáo dục QP - AN; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được thực hiện hiệu quả.

Cũng trong năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được thực hiện có hiệu quả, với nhiều mô hình đảm bảo an ninh - trật tự, như: “Mô hình camera an ninh”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”…

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, do đó huyện Thiệu Hóa sẽ tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm chống phá Đảng, Nhà nước, xử lý dứt điểm các điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp kéo dài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; chủ động đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội, không để bị động với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ, góp phần ổn định chính trị và trật tựu an toàn xã hội.

Nhân dịp này, huyện Thiệu Hóa đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN và xây dựng cơ sở năm 2020.

Thanh Mai