Thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác QP - AN năm 2020

Ngày 9-12, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh (QP-AN) năm 2020; triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Năm 2020, Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2020 Công an thị xã đã xây dựng được 94 bản tin an toàn giao thông, tổ chức 15 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH thu hút 2.130 người tham gia, tổ chức 7 buổi tuyên truyền kiến thức về trật tự ATGT thu hút trên 4.3000 công nhân và chủ tàu thuyền tham gia.

Lực lượng Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác QP-AN.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào công giáo được triển khai có hiệu quả. Đã xây dựng và nhân rộng 6 mô hình camera giám sát, tiếng kẻng báo yên tại 6 xã, phường, củng cố 136 tổ tự quản về ANTT, 45 tổ tàu thuyền an toàn.

Năm 2021, dự báo tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thị xã đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ QP-AN; chủ động nắm chắc tình hình, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo vững chắc QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố QP-AN với phát triển KT-XH.

Tại hội nghị, UBND thị xã Nghi Sơn đã quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai Kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sỹ Thành