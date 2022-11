Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đã xác định mục tiêu chung: “Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước”.

“Tiết học biên cương” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị trên địa bàn huyện Mường Lát thường xuyên tổ chức.

Từ mục tiêu có tính bao trùm đó, các địa phương, đơn vị liên quan đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ, giữ vững an ninh biên giới trong bối cảnh hiện nay. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đứng chân trên địa bàn Mường Lát - huyện biên giới còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội và phức tạp về an ninh trật tự. Nắm vững quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào cụ thể. Trong đó, tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra 12 lần/120 lượt người tham gia; phối hợp với Đại đội 214 nước bạn Lào tuần tra song phương 5 lần/60 cán bộ, chiến sĩ tham gia... góp phần bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc và tài nguyên rừng không bị xâm hại.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được chú trọng, với 6 vụ/6 đối tượng bị bắt, khởi tố và xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể: bắt, khởi tố 3 vụ/3 đối tượng “vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy” (tang vật thu được gồm 12 viên hồng phiến, 0,195g heroin; 0,43g nhựa thuốc phiện, 2 xe máy, 3 điện thoại di động); xử lý vi phạm hành chính 3 vụ/3 đối tượng (1 vụ/1 đối tượng nhập cảnh trái phép; 2 vụ/2 đối tượng khai thác lâm sản trái phép), xử phạt 7.250.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 42 buổi/3.784 lượt người nghe và 56 giờ phát thanh; vận động thu hồi 15 khẩu súng và 600 viên đạn chì. Đặc biệt, đơn vị còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đối ngoại biên phòng; thăm, tặng quà cho chính quyền và lực lượng vũ trang một số địa phương nước bạn Lào nhân dịp lễ, tết với trị giá quà tặng là trên 40 triệu đồng...

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới dài, nằm ở khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, manh động, được tổ chức thành các đường dây hoạt động khép kín, từ nội địa qua khu vực biên giới ra ngoại biên và ngược lại; trong đó, tập trung ở địa bàn biên giới các huyện Xốp Bâu, Sầm Tớ, Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) và các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Với sự quyết liệt, trách nhiệm và từ những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị những năm qua, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định, hệ thống đường biên, cột mốc được bảo vệ an toàn.

Nhằm tăng cường các hoạt động quốc phòng - an ninh và quản lý biên giới lãnh thổ đất liền, thời gian qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên biên giới, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai Chính phủ, các bản ghi nhớ, hội đàm đã được ký kết giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn. Cùng với đó, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đơn phương đường biên, mốc quốc giới tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn tại các xã biên giới huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Mường Lát và Quan Hóa; kế hoạch tập huấn tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và các chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia tại huyện Quan Sơn; kế hoạch tổ chức đoàn công tác liên ngành tỉnh Thanh Hóa sang tập huấn chính sách, pháp luật cho bà con kiều bào Thanh Hóa làm việc tại tỉnh Hủa Phăn...

Đặc biệt, cùng với việc thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ Thanh Hóa – Hủa Phăn những năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ và chủ trương, chính sách, pháp luật của hai tỉnh, hai nước; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự khu vực 2 bên biên giới. Cùng với đó, lực lượng hai bên cũng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh và giám sát các hoạt động của người, phương tiện ra vào biên giới, cửa khẩu; tổ chức tuần tra song phương được 93 lần/1.118 lượt người tham gia, bảo đảm an toàn người, vũ khí trang bị.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng Thanh Hóa còn phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh bạn thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin, tình hình liên quan, tập trung vào hoạt động phỉ, phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép; mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tái trồng cây thuốc phiện, lưu hành tiền giả, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và các hành vi vi phạm khác; nắm bắt tình hình đường biên, cột mốc, xuất nhập qua biên giới, cửa khẩu và hoạt động của người nước ngoài trên khu vực biên giới...

Cùng với việc tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, lực lượng biên phòng cũng chú trọng công tác xây dựng, phát triển các cụm dân cư biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố quốc phòng - an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, giữa xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân ở khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên