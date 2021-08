Siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an, quân sự, biên phòng,... đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ chốt 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Chúng tôi đến thăm chốt chống dịch của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn) trong những ngày cuối tháng 7, tận mắt thấy những vất vả, khó khăn của những người lính biên thùy trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch luôn thể hiện tinh thần “hết dịch mới về”. Theo Thiếu tá Hà Văn Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tại các khu vực trọng yếu trên dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn đơn vị quản lý đều có các chốt canh gác để tăng cường công tác quản lý biên giới, ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng tích cực tuyên truyền để người dân nắm, hiểu rõ về dịch COVID-19, không được chủ quan hay hoang mang, kịp thời phát hiện, thông báo cho cấp trên về các đối tượng có dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, lực lượng công an, quân sự, biên phòng,... trong tỉnh đã tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung công tác chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kịp thời nắm bắt người địa phương từ nước ngoài trở về, quản lý chặt chẽ người nước ngoài xuất, nhập cảnh lưu trú. Ngoài ra, kịp thời phát hiện những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly để phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung, đồng thời tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, tuyến biển, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch COVID-19 với đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong công tác tuyên truyền, lực lượng công an, quân sự, biên phòng cũng đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh. Phát động phong trào quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan công an và chính quyền địa phương các trường hợp người ở nước ngoài xuất nhập cảnh về nước trốn cách ly, người ở nước ngoài nhập cảnh trái phép về nước. Tổ chức cho các gia đình có thân nhân đang ở nước ngoài ký cam kết không để người thân nhập cảnh trái phép về nước, trốn cách ly.

Theo số liệu báo cáo, từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện 717 công dân Thanh Hóa và 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Thanh Hóa; đồng thời rà soát, phát hiện 58 trường hợp xuất cảnh trái phép, đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Điển hình như đối tượng Ngân Văn Ngâm, sinh năm 1973 ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn chỉ vì hám lợi, đã đồng ý đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam để nhận 9 triệu đồng tiền công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép của các đối tượng. Ngay sau đó, 3 người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19. Ngân Văn Ngâm cũng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép...

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, thời gian tới các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra, xác minh xử lý các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; nâng cao cảnh giác, kịp thời phản ánh, tố giác các trường hợp người lạ, người xuất, nhập cảnh trái phép..., góp phần giữ bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương