Như Xuân xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Những năm qua, huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Nhờ vậy, lực lượng DQTV trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố kiện toàn về tổ chức, chất lượng chính trị, trình độ quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện quân sự.

Bám sát các chương trình và văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Như Xuân đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Xác định được vai trò quan trọng của lực lượng DQTV trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Như Xuân thường xuyên kiện toàn ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, đơn vị tổ chức theo quy định. Theo đó, trên địa bàn huyện đã kiện toàn 16/16 ban CHQS xã, thị trấn và 11/11 ban CHQS cơ quan, tổ chức. Đến nay, 100% ban CHQS xã, thị trấn và ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức cơ cấu đủ 4 đồng chí, gồm: Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và thôn đội trưởng. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn công dân vào lực lượng DQTV cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương chăm lo và thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Việc xét duyệt được thực hiện dân chủ, công khai, tuyển chọn những người đủ năng lực, phẩm chất chính trị vào lực lượng DQTV. Hằng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương rà soát, tuyển chọn kết nạp 222 chiến sĩ DQTV năm thứ nhất. Đây là nền tảng để lực lượng DQTV huyện Như Xuân được xây dựng với quân số hợp lý, quy mô, tổ chức biên chế tinh gọn. Hiện nay, Như Xuân có 1.205 chiến sĩ DQTV, chiếm khoảng 1,7% dân số trên địa bàn huyện. Lực lượng DQTV được xây dựng, biên chế ở 16 xã, thị trấn và 11 đơn vị tự vệ thuộc các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn. Trong đó, cơ cấu gồm các lực lượng dân quân cơ động; dân quân tại chỗ; dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, hóa học, y tế, thông tin, công binh; tự vệ tại chỗ các cơ quan.

Cùng với tổ chức xây dựng lực lượng, công tác bồi dưỡng, tập huấn và huấn luyện DQTV được xác định là khâu quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của cấp trên, hằng năm, Ban CHQS huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho lực lượng DQTV. Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, lấy tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là then chốt, giáo dục chính trị làm cơ sở, huấn luyện kỹ, chiến thuật là trung tâm. Với trọng tâm của công tác huấn luyện là sát thực tế chiến đấu, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở cơ sở, trong mùa huấn luyện 2023, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn huyện được tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình quy định. Cụ thể, huấn luyện dân quân năm thứ nhất với quân số 222 chiến sĩ; qua kết quả kiểm tra, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu các nội dung, trong đó có 76,12% chiến sĩ đạt khá, giỏi. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện dân quân cơ động; dân quân binh chủng; DQTV phòng không, pháo binh, trinh sát, hóa học, y tế, thông tin, công binh; dân quân tại chỗ các xã, thị trấn; tự vệ tại chỗ cơ quan với kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 76% khá, giỏi.

Lực lượng DQTV huyện Như Xuân đang ngày càng phát triển “vững mạnh, rộng khắp” và được nâng cao chất lượng về chính trị, quân sự, qua đó góp phần quan trọng trong củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Trần Thanh