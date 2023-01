Ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

Sáng 3-1, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh trong Quân khu. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện Cục Dân quân Tự vệ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành cấp tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh, năm 2022 dù có nhiều khó khăn tác động, chi phối, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cao, có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên, phối hợp nắm và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và trong chỉ đạo, tổ chức diễn tập ở các cấp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân ngày càng gắn bó, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao…

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Quân khu 4 với 6 tỉnh; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới.

Ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh.

Theo đó, năm 2023, Quân khu 4 và 6 tỉnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 26 ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặng Vũ