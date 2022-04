Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 khóa 157

Sáng 14-4, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 (khóa 157) cho 100 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng của một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ chủ chốt cấp xã và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Học viên tham dự lớp khai giảng.

Trong thời gian 12 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng - an ninh của một số nước có liên quan; nghiên cứu về Luật bảo vệ biên giới chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong tình mới; chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; thực hành huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1...

Đây là những kiến thức cơ bản để học viên vận dụng vào công tác ở cơ quan, đơn vị mình theo cương vị, chức trách được giao.

Ngọc Lê