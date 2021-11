Huyện Ngọc Lặc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Sáng 1-11, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Ngọc Lặc phối hợp với Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 (khóa 153) cho 92 đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng, các chức danh tương đương ở cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh - trật tự; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nhận thức mới về Chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được tổ chức luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 bài 1.

Nguyễn Thanh Hải