“Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm” - cách làm hay ở thị trấn Hồi Xuân

Chỉ trong hơn 2 tiếng đồng hồ tổ chức chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm”, Công an thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) đã vận động người dân khu Cốc giao nộp 15 khẩu súng săn tự chế, cung, nỏ và nhiều công cụ nguy hiểm khác như kích điện, bẫy săn bắt động vật hoang dã…

Công an thị trấn Hồi Xuân phối hợp tổ chức chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm”.

Đại úy Lê Đình Hòa, Trưởng Công an thị trấn Hồi Xuân cho biết: “Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an thị trấn thấy nhiều hộ dân còn lưu giữ và sử dụng vũ khí tự chế như: Súng săn, cung, nỏ, bẫy để săn bắt thú rừng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến môi trường, sự đa dạng sinh học. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện và Ban quản lý các khu phố tổ chức chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm”. Đây là một hình thức, biện pháp tuyên truyền mới, nhằm vận động Nhân dân giao nộp súng săn, súng tự chế và nhiều loại công cụ nguy hiểm khác, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường sinh sống của các loại động vật trong rừng”.

Chương trình nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân bằng cách ủng hộ, đóng góp các vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm để trao cho người dân khi đến giao nộp vũ khí, công cụ nguy hiểm.

Ông Hà Văn Ân, khu Cốc, thị trấn Hồi Xuân cho biết: “Khẩu súng săm lếch mà tôi mang giao nộp từ thời ông cha để lại. Hôm nay, tôi mang khẩu súng giao nộp cho lực lượng công an, lại còn được tặng quà nên tôi rất vui”.

Anh Hà Văn Tuấn, ở đội 2, khu Cốc khi nghe tin Công an thị trấn và các ngành, đoàn thể vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ liền mang chiếc cung mà lâu nay anh thường dùng để săn bắt ra giao nộp. Anh cho biết: “Cái cung này thỉnh thoảng tôi cũng dùng để săn con sóc, con chuột, hay con gà, con lợn rừng, nhưng giờ nghe cán bộ phân tích là rất nguy hiểm, lại tận diệt môi trường sinh sống của các loại động vật trong rừng nên tôi đã mang đến giao nộp”.

Sau khi mang súng, công cụ nguy hiểm đến giao nộp, người dân sẽ nhận được một phần quà.

Đại úy Lê Đình Hòa cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng Công an thị trấn đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể vận động Nhân dân giao nộp gần 60 khẩu súng săn, súng tự chế các loại, 20 cung, nỏ, dao kiếm; khởi tố 1 vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp tàng trữ súng săn, súng tự chế và linh kiện súng săn trái phép.

Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn miền núi, một số khu phố nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, diện tích rừng lớn, có nhiều loài thú rừng sinh sống nên người dân vẫn còn thói quen tự chế, tàng trữ, sử dụng các loại súng, cung, nỏ, bẫy để săn bắn thú rừng. Vì vậy, trong thời gian tới, Công an thị trấn Hồi Xuân sẽ tiếp tục huy động lực lượng đến các khu phố xa trung tâm để tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm”. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình không giao nộp.

Đình Hợp