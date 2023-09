(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273). Phía ngoại biên, đối diện là bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em sinh sống (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú). Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, đời sống của Nhân dân khu vực biên giới xã Tam Chung từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất, dễ bị những kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến hành động đi lệch với quy chuẩn văn hóa dân tộc.

{title} Dân vận khéo ở Đồn Biên phòng Tam Chung Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273). Phía ngoại biên, đối diện là bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em sinh sống (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú). Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, đời sống của Nhân dân khu vực biên giới xã Tam Chung từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất, dễ bị những kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến hành động đi lệch với quy chuẩn văn hóa dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) giúp dân gặt lúa. Theo Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Chung: Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đơn vị đã cử 3 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ở 3 bản giáp biên (bản Ón, bản Suối Phái và bản Poọng); tăng cường 2 cán bộ đảng viên làm phó bí thư 2 chi bộ tại bản Ón và bản Suối Phái. Phân công, giao nhiệm vụ 28 đảng viên phụ trách 127 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Chung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến địa bàn biên giới, như: Hiệp định biên giới Việt - Lào, các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ và mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các nội dung có liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xuất cảnh trái phép; các chính sách ưu tiên về đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho các huyện nghèo theo Chương trình 134, 135, 30a của Chính phủ... Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật được 39 buổi, cho 1.781 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động được 11 lượt; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đơn vị, xã, bản với thời lượng 279 giờ bằng tiếng Mông, Thái và tiếng phổ thông. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức tuần tra đơn phương bảo vệ biên giới được 32 lần với 160 lượt người tham gia; phối hợp với Đại đội 214 (Lào) tuần tra song phương được 5 lần với 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, với khẩu hiệu hành động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân XDNTM, làm đường bê tông tại các bản Poọng, Pom Khuông, Cân; giúp dân thu hoạch lúa; phối hợp cùng các nhà hảo tâm xây dựng “Nhà tình thương” trị giá 150 triệu đồng cho cháu Lò Tiến Dũng là học sinh mồ côi tại bản Lát; xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 100 triệu đồng cho ông Giàng A Chìa, ở bản Ón là người bảo vệ cột mốc; trao 420 con vịt, con ngan giống và 200 cây đu đủ với tổng số tiền 13,6 triệu đồng cho 16 hộ gia đình do đảng viên đơn vị phụ trách, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con. Thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” và Chương trình “Nâng bước em đến trường”, hằng tháng đơn vị tổ chức trao tiền đỡ đầu cho 24 em với số tiền 500 nghìn đồng/em/tháng. Nhân dịp chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", đơn vị đã trao 60 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản với số tiền 21 triệu đồng; tổ chức chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí cho 130 em học sinh trên địa bàn; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hằng tháng trao tiền đỡ đầu cho 18 em trên địa bàn huyện... Qua đó, góp phần từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân cũng như nhận thức pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc trong tình hình mới. Bài và ảnh: Tiến Đạt



Từ khóa: Tuyên truyềnBiên phòngChương trìnhBiên giới Việt - Làobiên giớiThanh Hóa - Hủa Phănchiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”xã Tam ChungNhân dân khu vực biên giớitỉnh Hủa Phăn (Lào)