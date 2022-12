Đảm bảo an ninh - trật tự ở khu vực cửa khẩu Cảng Nghi Sơn

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Cảng Nghi Sơn triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ về an ninh - trật tự. Trong đó thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng, giữ vững sự bình yên nơi vùng biển quê Thanh.

Ban Chỉ huy BPCK Cảng Nghi Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển phía Nam thị xã Nghi Sơn với chiều dài chính diện 21km đường biển, phụ trách 6 xã biên phòng nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực cảng, vùng nước cảng nội địa Thanh Hóa dài khoảng 22,5km.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy BPCK Cảng Nghi Sơn triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ về an ninh - trật tự, trong đó thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng.

Những ngày này, thời tiết chuyển mùa, lạnh buốt, Cảng Quốc tế Nghi Sơn vẫn nhộn nhịp những chuyến xe tải chở hàng, những chuyến tàu quốc tế cập cảng. Những người lính Trạm BPCK cảng Hà Nẫm (Ban Chỉ huy BPCK Cảng Nghi Sơn) thường xuyên túc trực tại cổng ra vào, kiểm tra kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng.

Trạm BPCK cảng Hà Nẫm có 16 đồng chí thay phiên nhau trực tại cảng 24/24 giờ với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát người, phương tiện hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng Nghi Sơn, giám sát các phương tiện cập cảng, đảm bảo ANTT trong khu vực cửa khẩu cảng.

Tại các trạm BPCK cảng, bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để giám sát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng an toàn và thuận tiện nhất. Đặc biệt, việc sử dụng Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BPCK cảng Nghi Sơn tuyên truyền cho bà con, các thủy thủ vào khu vực cửa khẩu chấp hành nghiêm quy chế cửa khẩu cảng.

Ban Chỉ huy BPCK cảng Nghi Sơn duy trì và thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình tình mới; kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động của 143 tổ/1.389 thành viên tổ an ninh - trật tự và 55 tổ/161 thành viên; an toàn làm chủ tham gia khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Biển Đông; kiện toàn 4 bến bãi tự quản/18 thành viên.

Vào dịp cuối năm, Ban chỉ huy BPCK cảng Nghi Sơn vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân kí cam kết không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép, nhất là vào dịp tết Nguyên đán.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân, bà con Nhân dân khu vực cảng Nghi Sơn ngày càng được nâng cao; góp phần đảm bảo an ninh - trật tự khu vực cửa khẩu cảng, giữ vững chủ quyền biên giới biển đảo.

Ngọc Huấn