Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an): Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020

Sáng 16-11, tại Công an tỉnh Thanh Hoá, Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó cục trưởng X03 Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương trong Cụm thi đua số 5 chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh và thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh trong Cụm thi đua nhưng Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 vẫn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả, khích lệ động viên CBCS khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Trên cơ sở nội dung giao ước thi đua từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Trong đó, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc dư luận xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân đạt 81,4%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%; các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, TNGT được kiềm chế, nhiều địa phương giảm cả 3 tiẻu chí, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính phục vụ nhân dân được quan tâm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình điển hình tiên tién; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng đúng mức, nội bộ đoàn kết thống nhất; các chỉ tiêu công tác cơ bản đều đạt và vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, các đơn vị Công an trong cụm thi đua đã điều động hàng chục nghìn CBCS, hàng nghìn lượt phương tiện đến các vùng bị ngập lụt sâu, sạt lở đất kịp thời ứng cứu, sơ tán hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhiều tấm gương CBCS sẵn sàng hy sinh bản thân vì tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Năm 2020, toàn cụm có 1.771 lượt tập thể, 5.745 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, trao đổi tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua và thảo luận đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện giao ước thi đua và tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an các đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó cục trưởng Cục X03 Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5, nhất là việc khắc phục những khó khăn trong triển khai đối phó với dịch bệnh COVID - 19 và thiên tai, bão lụt. Đồng chí Phó cục trưởng nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với các đơn vị trong Cụm thi đua số 5. Trước tình hình dịch bệnh và mưa lũ, Công an các tỉnh miền Trung đã phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, không quản ngày đêm gian khổ hy sinh đẻ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, quyên góp, ủng hộ và cứu trợ nhân dân. Đồng thời, đồng chí Phó cục trưởng Cục X03, Bộ Công an cũng biểu dương tinh thần “tương thân, tương ái” của các đơn vị trong cụm thi đua số 5 với nhau trong việc điều động quân số, phương tiện, vật chất để giúp nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 5 đã thống nhất suy tôn đề nghị Chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Công an tỉnh Thanh Hóa; bầu Công an tỉnh Nghệ An là Cụm trưởng và Công an tỉnh Hà Tĩnh là Cụm phó cụm thi đua năm 2021.

Thái Thanh