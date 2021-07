Công an Thanh Hoá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, Công an Thanh Hóa đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác nghiệp vụ, 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra từ đầu năm đều được triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả cao, đó là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, làm chuyển biến cơ bản tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên lĩnh vực “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp can dự vào các hoạt động đấu thầu, đấu giá, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,14% so với cùng kỳ năm 2020, kết quả điều tra khám phá án đạt tỉ lệ cao (80,25%), không có tội phạm hoạt động “lộng hành” theo kiểu “xã hội đen”…

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an, là một trong số đơn vị công an địa phương đạt thành tích xuất sắc được Bộ Công an biểu dương khen thưởng; triển khai thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh trực thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2024”; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019-2024 của Đề án “Ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến 2030”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp với khung tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí cán bộ ở 3 cấp công an, gắn với nâng cao chất lượng, năng lực trình độ của lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT đã được tăng cường, không để xảy ra tai nạn thảm khốc, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; tình hình cháy, nổ được kiểm soát, không để xảy ra các vụ cháy, nổ nghiêm trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được phát triển sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tác dụng cao. Công tác nghiệp vụ cơ bản; bắt truy nã; quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ, hồ sơ nghiệp vụ đảm bảo tốt, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện những mặt công tác đã đạt được, phân tích chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của toàn lực lượng trong thời gian qua. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh công tác của Giám đốc Công an tỉnh; chấp hành nghiêm quy trình, quy định, yêu cầu công tác, điều lệnh CAND, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà đã trao Huân chương chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Phòng Cảnh sát Hình sự; Huân chương chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng An ninh chính trị nội bộ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 5 tập thể, cá nhân. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND 6 tháng đầu năm 2021.

Đình Hợp