Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Để đảm bảo an ninh biên giới trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng (ĐBP) triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên phòng, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn kiểm tra, giám sát người và phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng.

Thời gian qua, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật. Qua công tác tuần tra, kiểm soát năm 2022, đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ, với 3 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ 113.000 viên ma túy tổng hợp, 38 kg quả thuốc phiện, 0,636g heroin, 3,413g ma túy tổng hợp. Ngoài ra, đơn vị còn xử lý hành chính 6 vụ việc, với 6 đối tượng, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 21 triệu đồng. Bên cạnh đó, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới cửa khẩu. Trong năm 2022, đơn vị đã làm thủ tục xuất cảnh cho 8.799 người và 7.017 lượt phương tiện; nhập cảnh 8.359 người/6.328 phương tiện. Qua công tác tuần tra, tình hình địa bàn, đường biên, mốc quốc giới an toàn, chưa phát hiện hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới quốc gia. Hiện nay, công tác tuần tra, giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biên giới được duy trì liên tục, trực chuyên môn 24/24 giờ, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống xảy ra.

Cùng với các ĐBP biên giới phía Tây của tỉnh, các ĐBP tuyến biển cũng đang ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo để Nhân dân yên tâm đón tết. Tại các Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để giám sát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng an toàn và thuận tiện nhất. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn duy trì hiệu quả hoạt động của 143 tổ/1.389 thành viên tổ an ninh - trật tự và 55 tổ/161 thành viên, kiện toàn 4 bến bãi tự quản/18 thành viên. Vào dịp cuối năm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân ký cam kết không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã phối hợp với các ĐBP huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chặt tình hình từ xa, tại cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, công trình biên giới, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn, đơn vị. Trước mắt là triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổ chức duy trì nghiêm các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, nhất là về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: Để đảm bảo an ninh biên giới dịp cuối năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch đợt cao điểm bảo vệ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác nắm và dự báo tình hình nội, ngoại biên, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Qua đó, tiếp tục giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới để đảm bảo cho Nhân dân được đón tết an vui, đầm ấm.

Bài và ảnh: Hoàng Lan