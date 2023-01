Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023

Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới cơ bản ổn định. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết số 722-NQ/ĐU ngày 26-12-2022 của Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 7-12-2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy về kế hoạch công tác Biên phòng năm 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng thời, tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, công trình biên giới, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn, đơn vị. Trước mắt là triển khai Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổ chức duy trì nghiêm các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số; phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, địa phương… tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, kho tàng…

Đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, nhất là về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tốt chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” đảm bảo ý nghĩa thiết thực. Đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “Tết vì người nghèo”, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xuống từng thôn bản vui xuân, đón tết cùng với đồng bào, Nhân dân đảm bảo vui tươi, an toàn.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà lực lượng BĐBP tỉnh đã đạt được năm 2022. Đồng thời yêu cầu trong năm 2023, đơn vị cần tập trung vào những nội dung trọng tâm đó là: Làm tốt công tác tham mưu trong quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển; nắm chắc tình hình hoạt động của địch và các loại đối tượng, nhất là ở phía ngoại biên, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành chính và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ công tác chuyên trách, đấu tranh phòng chống, xử lý các vi phạm IUU. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, các cụm thi đua trong BĐBP tỉnh đã cùng ký kết giao ước thi đua.

Hải Chuyền - Trương Tùng