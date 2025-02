Quốc hội Mỹ thông qua đề cử tân Giám đốc FBI

Theo phóng viên tại Washington, ngày 20/2, với tỷ lệ ủng hộ 51/49, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử ông Kash Patel là Giám đốc mới của Cục Điều tra Liên bang (FBI), một trong những cơ quan thực thi pháp luật quyền lực nhất của quốc gia.

Với tư cách là Giám đốc FBI, ông Patel sẽ phải thực hiện các trách nhiệm bảo vệ nước Mỹ khỏi khủng bố, tội phạm nguy hiểm và tham nhũng chính trị, cùng với các mối đe dọa từ các đối thủ toàn cầu.

Là giám đốc thứ 9 của FBI, ông Patel sẽ điều hành một cơ quan gồm khoảng 38.000 nhân viên với ngân sách tài chính năm 2025 được đề xuất là hơn 11 tỷ USD.

Là cựu luật sư tại bộ phận an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, ông Patel đã từng là điều tra viên quốc hội, sau đó chuyển qua nhiều vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia trong chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đây, trong đó việc giữ chức giám đốc cấp cao về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Ông Patel được xác nhận là Giám đốc FBI trong bối cảnh nhiều lo lắng sâu sắc đang lan rộng trong cơ quan này.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, ít nhất 8 quan chức cấp cao của FBI đã buộc phải ra đi, làm dấy lên những lo ngại về việc tiếp tục thay đổi nhân sự./.

Theo TTXVN