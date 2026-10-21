Quan tâm hỗ trợ kết nối thúc đẩy hợp tác Thanh Hóa - Hàn Quốc

Tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, ngày 21/10, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo y tế của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul khu vực Bundang.

Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Hội đồng thành phố và chính quyền thành phố Seongnam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seongnam, ngài Kang Sang Tei và Thị trưởng thành phố Seongnam, ngài Shin Sang Jin bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng thiết thực giữa Thanh Hóa và thành phố Seongnam, đặc biệt là sau khi hai địa phương ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo y tế của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul khu vực Bundang.

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây, Chủ tịch Hội đồng thành phố và Thị trưởng thành phố Seongnam bày tỏ tin tưởng về cơ hội và các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc với chính quyền thành phố Seongnam.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của lãnh đạo thành phố Seongnam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho biết, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đến Seongnam với mong muốn tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị đã được xây dựng hơn một thập kỷ, đồng thời cùng nhau lựa chọn những việc có thể làm ngay, làm thực chất, để quan hệ Thanh Hóa - Seongnam ngày càng được đo bằng những kết quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp hai địa phương.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa với chính quyền thành phố Seongnam.

Thanh Hóa và Seongnam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị ngày 16/4/2013. Năm 2025, hai địa phương ký Thỏa thuận tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị. Đến nay, tỉnh và các cơ quan, đơn vị của Thanh Hóa đã ký 15 thỏa thuận với các đối tác Seongnam.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiện chưa có doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư Seongnam hoạt động tại Thanh Hóa. Đây vừa là khoảng trống cần khắc phục, vừa là dư địa lớn để hai bên cùng hợp tác.

Thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tham gia buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Seongnam có thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo và y tế, với hệ sinh thái doanh nghiệp tại Pangyo Techno Valley; đồng thời đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển đô thị và chăm sóc sức khỏe. Những thế mạnh này phù hợp với nhu cầu của Thanh Hóa trong nâng cao năng lực quản lý, phát triển công nghiệp và chất lượng dịch vụ công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đề xuất một số nội dung để hai bên cùng nghiên cứu triển khai. Cụ thể là xây dựng chương trình hợp tác năm 2027 có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể. Trên cơ sở thỏa thuận năm 2025, hai bên lựa chọn một số nội dung thật sự có khả năng triển khai, xác định rõ đầu mối và tiến độ, tránh dàn trải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho Hội đồng thành phố Seongnam.

Thanh Hóa mong Seongnam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị dữ liệu, điều hành đô thị, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và ứng dụng AI trong dịch vụ công; đồng thời kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức nghiên cứu tại Pangyo với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thanh Hóa.

Cùng với đó, chính quyền thành phố Seongnam hỗ trợ kết nối có chọn lọc các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ công nghệ và các ngành phù hợp với định hướng của Thanh Hóa. Đồng thời làm sâu sắc hơn các lĩnh vực gắn trực tiếp với con người, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng thước đo của hợp tác địa phương không nằm ở số cuộc gặp hay số văn bản đã ký, mà ở số việc được triển khai đến cùng và giá trị thực tế mang lại. Vì vậy, ngay sau chuyến công tác này, đồng chí đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và cơ quan phụ trách hợp tác quốc tế của Seongnam phối hợp rà soát các thỏa thuận hiện có, xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027, lựa chọn những nội dung có thể triển khai sớm và xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm.

Với nền tảng hữu nghị đã được vun đắp từ năm 2013, cùng sự tin cậy và quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin rằng quan hệ Thanh Hóa - Seongnam có thể bước sang giai đoạn hợp tác mới: thực chất hơn, có chiều sâu hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dân, doanh nghiệp hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do và Hội đồng quận Hongseong-gun.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn ngài Chủ tịch cùng các đại biểu Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do và Hội đồng quận Hongseong-gun đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Đồng chí cho rằng cuộc gặp lần này là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra những hướng hợp tác thiết thực.

Sự kết nối giữa Thanh Hóa và Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Hội đồng quận Hongseong-gun.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do và Hội đồng quận Hongseong-gun quan tâm, hỗ trợ kết nối với chính quyền, các cơ quan chuyên môn, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Trong đó, từng bước thiết lập khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài giữa hai địa phương. Trước mắt, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đồng thời giao các cơ quan đầu mối xác định lĩnh vực ưu tiên, tiến tới nghiên cứu khuôn khổ hợp tác phù hợp với thẩm quyền và quy định của mỗi nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác thăm Trung tâm nông nghiệp tại quận Hongseong-gun.

Thanh Hóa mong muốn Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do, Hội đồng quận Hongseong-gun hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; trong đó ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng sạch và chuyển đổi số; hướng tới những dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và gắn với chuỗi cung ứng.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, môi trường và an sinh xã hội - những lĩnh vực trực tiếp gắn với người dân và tạo chiều sâu cho quan hệ hai địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tin rằng, với thiện chí, sự tin cậy và quyết tâm, quan hệ giữa Thanh Hóa với các địa phương sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững; đóng góp tích cực vào tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp các địa phương.

Cũng trong chương trình công tác, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm đổi mới sáng tạo y tế của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul khu vực Bundang; tham quan Trung tâm Tổng hợp thông tin đô thị thành phố Seongnam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Hội đồng quận Hongseong-gun.

Quốc Hương