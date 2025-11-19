[Podcast Tản văn]: Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn
(Baothanhhoa.vn) - Tản văn “Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn" của tác giả Nguyễn Trần Thah Trúc là lời tri ân dành cho những người thầy đã lặng lẽ nở hoa trong đời ta. Những bông hoa không hương sắc mà chỉ sáng lên qua từng trang vở, từng bước trưởng thành của học trò. Giữa lớp bụi phấn rơi, giữa dòng đời hối hả, thầy cô đã gieo vào lòng ta cả một mùa tin yêu, hy vọng. Mời các bạn thưởng thức tản văn qua giọng đọc Tuấn Tú khi ngày nhà giáo Việt Nam đang về.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu