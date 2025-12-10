Hotline: 0822.173.636   |

[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở

(Baothanhhoa.vn) - Có rất nhiều thứ được chắt chiu và cất giữ để rồi thức dậy ru lòng người khi đông về. Có lẽ thế mà tản văn “Vị bùi thơm ấm ngày gió trở” của tác giả Mộc Nhiên dịu dàng và ấm êm ngay từ tiêu đề. Bằng lối viết mộc mạc chân thành nhưng câu chữ của chị luôn dành trọn sự nâng niu cho những củ sắn trắng muốt từ vườn nhà, từ đất quê để rồi níu lòng biết bao người đi xa. Một rổ sắn bở tơi luộc nóng hay bát canh sắn, đôi khi là củ sắn nướng vàng thơm phức đủ làm ấm những mùa đông buốt giá năm nào. Những mùa đông ấm bừng gian bếp nơi cả nhà hạnh phúc bên nhau. Những mùa đông mà nghĩa tình làng xóm vẫn đượm đà khăng khít trước sau. Mời các bạn nghe những dòng tâm tư ấm áp ẩn trong hương vị củ sắn quê nhà ấy qua qua giọng đọc Đan Chi.

