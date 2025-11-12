[Podcast Tản văn]: Ngày chớm đông
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày chớm đông luôn là thời khắc làm người ta khôn nguôi nhung nhớ. Đó là hình ảnh ông chăm gốc táo, mẹ trồng thêm luống cải, để từ đó tác giả Thanh Nga lồng ghép, ẩn dụ bài học về cuộc sống, sự cho đi và nhận lại. Qua tản văn “Ngày chớm đông” mà chúng ta nghe sau đây, tác giả cũng đưa chúng ta về với tuổi thơ, những ngày cùng bạn bè rong ruổi hái những thức quả xanh để đong đầy kỷ niệm đáng nhớ, khắc thêm cảm xúc bồi hồi về ngày gió lạnh đầu mùa. Mời các bạn nghe tản văn của chị qua giọng đọc Đan Chi.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu