[Podcast Tản văn]: Mùa đông ấm ở cuối lớp học
(Baothanhhoa.vn) - Có ai đó đã từng nói “Ký ức là thứ duy nhất không biết lạnh”. Giữa những ngày đông buốt giá, có những hơi ấm kỳ diệu không đến từ bếp lửa, cũng chẳng đến từ chiếc khăn len. Nó đến từ một góc nhỏ thân quen nơi cuối lớp học; từ những “vệt nắng” bất ngờ mang tên “Học trò cũ”... Trong không gian yên bình của buổi tối hôm nay, khi dư âm của mùa Hiến chương nhà giáo còn vương vấn ít nhiều, mời các bạn cùng lắng lòng với tản văn “Mùa đông ấm ở cuối lớp học” của tác giả Hà Vinh Tâm qua giọng đọc Tuấn Tú, để thấy tim mình mềm lại, và tin rằng, dù thời gian có phủ bụi lên mái tóc, thì tình yêu thương vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm con đường người thầy đi.
