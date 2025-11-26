Hotline: 0822.173.636   |

[Podcast Tản văn]: Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ

(Baothanhhoa.vn) - Trong ký ức của mỗi người con xa quê, cây duối rất thân thuộc và mang nhiều hoài niệm. Trái duối là món ăn vặt quý giá của những đứa trẻ trong làng một thời gian khó, là kỷ niệm ngọt ngào, gợi nhớ gợi thương... Những cây duối đã giữ cho tâm hồn mỗi người một tình quê như bến đợi, chưa bao giờ nhạt phai. Mời các bạn nghe tản văn “Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc Đan Chi để cảm nhận.

