[Podcast Tản văn]: Cho em tìm nụ dành dành trổ đêm
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió heo may trở về, bầu trời ngăn ngắt xanh, những chiếc lá trong vườn sắp hoàn thành sứ mệnh của mình, ta cảm nhận được thu đã chảy tràn trên ngàn dấu lá. Vậy là mùa đẹp nhất trong năm đã trở lại. Mùa cưới với những đĩa xôi vàng ươm hòa cùng sắc thu nhắc ta nhớ bao mùa hoa thương nhớ năm nào... Mời các bạn nghe tản văn “Cho em tìm nụ dành dành trổ đêm” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc Đan Chi, để cảm nhận.
