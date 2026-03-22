[PODCAST Dặm dài xứ Thanh] Suối cá thần: Những đôi mắt ngọc giữa đại ngàn
(Baothanhhoa.vn) - Có những dòng nước không chảy qua thời gian... Mà giữ lại trong mình ký ức của núi rừng, của niềm tin và cả những điều con người chưa từng dám chạm tới. Giữa đại ngàn Thanh Hóa, “suối cá thần” tồn tại như một bí ẩn sống – nơi hàng nghìn sinh linh lặng lẽ bơi, mang theo những đôi mắt ánh lên như ngọc giữa làn nước xanh thẳm. Không ai đánh bắt. Không ai xâm phạm. Chỉ có sự kính sợ được truyền từ đời này sang đời khác. Tập podcast này là hành trình đi tìm câu trả lời: Điều gì khiến một dòng suối trở thành “vùng đất thiêng” trong tâm thức con người?
