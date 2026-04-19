[PODCAST Dặm dài xứ Thanh] Hòn Trống Mái - Mối tình son sắt trước trùng dương
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng dương của Sầm Sơn, có một câu chuyện không nằm trong sách vở mà đứng lặng im với biển trời suốt hàng triệu năm. Tập podcast hôm nay là hành trình đi tìm những lớp ký ức đan xen: từ truyền thuyết về tình yêu thủy chung, đến những câu thơ mộc mạc của người dân địa phương và cả những trăn trở phía sau hành trình phát triển du lịch hôm nay. Không chỉ là một thắng cảnh, Hòn Trống Mái hiện lên như một biểu tượng sống – nơi đá biết kể chuyện, và con người giữ ký ức bằng chính cuộc đời mình. Nghe để cảm nhận không chỉ bằng tai, mà bằng cả những rung động rất khó gọi thành lời.
