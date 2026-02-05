Phục vụ tốt việc cung cấp điện cho người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung cao độ, tuân thủ phương án và quy trình vận hành bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các sự kiện quan trọng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tết Nguyên đán là thời điểm phụ tải điện có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu cao về độ an toàn, ổn định và tính sẵn sàng của hệ thống điện. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm không để xảy ra sự cố chủ quan trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Trên cơ sở dự báo phụ tải và đánh giá hiện trạng lưới điện, Công ty đã xây dựng phương thức vận hành nguồn và lưới điện theo hướng an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường, đồng thời sẵn sàng linh hoạt chuyển đổi khi xảy ra các tình huống khách quan. Các kịch bản vận hành được xây dựng chi tiết, bảo đảm khả năng cấp điện liên tục cho khu vực trung tâm, các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương trong suốt kỳ nghỉ Tết. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt trong toàn Công ty là ưu tiên tuyệt đối cho các phụ tải quan trọng, hạn chế thấp nhất phạm vi và thời gian gián đoạn cung cấp điện trong trường hợp phát sinh sự cố.

Nhân viên Đội quản lý Điện lực khu vực trực thuộc CTĐL Thanh Hóa chỉnh trang, cải tạo hệ thống điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Bên cạnh đó, CTĐL Thanh Hóa không thực hiện các công việc phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện gây mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các kế hoạch công tác có khả năng ảnh hưởng đến việc cấp điện đều được rà soát, điều chỉnh hoặc tạm hoãn. Công tác kiểm tra, củng cố lưới điện, xử lý khiếm khuyết thiết bị và rà soát các điểm xung yếu đã được đơn vị khẩn trương hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết, góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố do nguyên nhân chủ quan. Trong suốt thời gian nghỉ Tết, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban chức năng và đơn vị trực thuộc tổ chức trực tăng cường từ cấp lãnh đạo đến lực lượng vận hành, sửa chữa điện; duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ. Nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng huy động khi có sự cố phát sinh. Đối với các trạm biến áp 110 kV vận hành không người trực, phương án bố trí lực lượng trực tại chỗ cũng được xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm kịp thời kiểm soát tình trạng thiết bị, xử lý nhanh các tình huống bất thường, rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện.

Song song với các giải pháp kỹ thuật và tổ chức vận hành, CTĐL Thanh Hóa tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các công trình điện, trung tâm điều hành, trụ sở làm việc và kho tàng vật tư. Các Đội Quản lý điện lực khu vực chủ động làm việc với UBND các phường, xã để nắm bắt lịch trình, địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp Tết; từ đó xây dựng phương án cấp điện phù hợp. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc CTĐL Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa Công ty.

Công tác điều độ, vận hành hệ thống điện được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp điều độ. Việc vận hành tụ bù trung, hạ áp được tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế tình trạng điện áp tăng cao khi phụ tải giảm thấp, ngăn ngừa hiện tượng phát ngược công suất phản kháng lên lưới điện truyền tải. Cùng với đó, hệ thống SCADA, đường truyền và các thiết bị điều khiển được rà soát, kiểm tra toàn diện, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn. Các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao độ tin cậy trong công tác điều hành lưới điện dịp Tết.

Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ từ phương thức vận hành, tổ chức lực lượng trực đến công tác phối hợp địa phương và bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an lành.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền