Phú Quốc đón chuyến bay thẳng mới từ Ấn Độ, mở màn làn sóng du khách từ đất nước tỷ dân

Rạng sáng 10/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 180 du khách Ấn Độ trên chuyến bay thẳng mới từ New Delhi, mở màn cho loạt chặng bay nối hai điểm đến trong thời gian tới. Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn, không đâu có như pháo hoa hàng đêm, cáp treo dài nhất thế giới hay những công trình kiến trúc đặc sắc tại Nam đảo đang chờ đợi du khách từ đất nước tỷ dân.

Chuyến bay đầu tiên này nằm trong chuỗi 8 chuyến bay diễn ra từ ngày 10.12.2025 đến ngày 10.1.2026, do hãng hàng không Air India khai thác, dưới sự phối hợp tổ chức của Vietravel và MakeMyTrip – nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Ấn Độ.

Chuyến bay đầu tiên từ New Delhi hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Mỗi chuyến bay dự kiến sẽ phục vụ khoảng hơn 160 - 180 hành khách, đưa tổng khoảng 1.400 du khách Ấn Độ đến Phú Quốc trong giai đoạn một tháng vận hành. Lịch bay được xây dựng theo hướng tối ưu thời gian nghỉ dưỡng: máy bay rời New Delhi vào 19h40 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 2h sáng hôm sau. Ở chiều ngược lại, hành khách khởi hành từ Phú Quốc lúc 3h và trở lại New Delhi lúc 6h40.

Nhịp bay thuận lợi này cho phép du khách bắt đầu ngay các hoạt động trải nghiệm từ buổi sáng đầu tiên tại Việt Nam. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy thị trường khách Ấn Độ, một trong những nguồn khách tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng nhất của du lịch Việt Nam và đặc biệt là Phú Quốc trong thời gian gần đây.

“Du khách Ấn Độ hiện nay đang tìm kiếm những điểm đến mang lại trải nghiệm độc đáo, giá trị và dễ dàng tiếp cận. Phú Quốc đáp ứng được yêu cầu này và đã trở thành điểm đến trọng tâm trong các gói du lịch Việt Nam của chúng tôi. Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa được khai thác nhiều do thiếu kết nối hàng không trực tiếp. Chúng tôi đang giúp hòn đảo tuyệt đẹp này trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những du khách Ấn Độ đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mùa đông này", Jasmeet Singh - đại diện MakeMyTrip cho biết.

Hình ảnh những du khách Ấn Độ trong loạt chuyến bay thẳng mới tới đảo ngọc.

Trước khi có đường bay thẳng từ New Delhi, Phú Quốc vốn đã là điểm đến “được nhắc tới nhiều” trong cộng đồng du khách Ấn, bên cạnh Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng. Travel + Leisure India - tạp chí du lịch danh giá hàng đầu nước này mới đây ghi nhận rằng Phú Quốc đang góp phần tạo nên “làn sóng check-in mới” tại Ấn Độ, khi hình ảnh bạn bè, đồng nghiệp của bất kỳ ai đang thư giãn trên bãi biển Phú Quốc xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội.

Bên cạnh vẻ đẹp biển đảo, Phú Quốc hấp dẫn du khách Ấn Độ nhờ những trải nghiệm không đâu có trên thế giới và rất hợp gu với khách Ấn. Đó là Thị trấn Hoàng Hôn với cảm hứng Địa Trung Hải đẹp “không góc chết”, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, Cầu Hôn với thiết kế “không chạm” độc bản hay các show diễn đẳng cấp như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea đang đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất thế giới trình diễn tới hai màn bắn pháo hoa trong cùng một đêm, xuyên suốt 365 ngày trong năm.

Du khách Ấn Độ đặc biệt yêu thích những show diễn đình đám tại Phú Quốc.

Không chỉ thế, du khách Ấn Độ còn rất ưa chuộng không khí vui nhộn đến từ các khu chợ đêm của Thị trấn Hoàng Hôn như VUI-Fest Bazaar hay Sunset Bazaar, với các show hoạt náo, trình diễn đường phố từ sáng tới đêm được các nghệ sĩ quốc tế thể hiện.

“Hòn đảo này mang cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tôi được chứng kiến những show diễn hoành tráng, những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời. Tôi đặc biệt yêu thích những màn trình diễn jetski, flyboards cùng pháo hoa từ show diễn Symphony of the Sea. Vừa mãn nhãn, vừa gay cấn... tôi nghĩ trên thế giới không nơi nào trên thế giới có những trải nghiệm như vậy”, Arun Kumar, du khách từ New Delhi, cho biết.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Agoda được Travel Daily Media đưa tin vào tháng 10, Phú Quốc đã lọt vào danh sách mười điểm trăng mật quốc tế được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất. Lượng tìm kiếm tăng gần 700% so với năm trước, đưa hòn đảo vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu trong danh sách của Agoda. Cùng thời điểm, tạp chí GQ India chỉ ra rằng “trong vài năm gần đây, Việt Nam đã trở nên cực kỳ phổ biến với du khách Ấn Độ – hơn 500.000 người đã đến Việt Nam trong năm 2024” và nhấn mạnh các yếu tố khiến Phú Quốc nói riêng được yêu thích: nhiều chuyến bay trực tiếp hơn, thủ tục visa đơn giản và chi phí hợp lý.

Thị Trấn Hoàng Hôn rực rỡ ánh đèn mùa lễ hội cuối năm, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo cho toàn bộ du khách trong và ngoài nước.

Với chính sách miễn thị thực tới 30 ngày áp dụng cho du khách toàn cầu, Phú Quốc đang sở hữu lợi thế cạnh tranh hiếm có tại Việt Nam. Sự xuất hiện của các đường bay thẳng từ Ấn Độ càng củng cố khả năng tiếp cận điểm đến.

Chuỗi đường bay thẳng New Delhi – Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để các hãng hàng không mở thêm các tần suất và đường bay mới giữa các thành phố của Ấn Độ tới Phú Quốc trong thời gian tới. Loạt đường bay thẳng này cũng được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để các hãng hàng không thấy được tiềm năng của đảo Ngọc và tiếp tục mở rộng khai thác định kỳ “con gà đẻ trứng vàng” này. Với lợi thế thiên nhiên, sản phẩm du lịch đặc sắc và kết nối ngày càng thuận tiện, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành điểm đến hàng đầu của thị trường Ấn Độ.

NL