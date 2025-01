Phòng cháy, chữa cháy dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội năm 2025

Chủ động, linh hoạt và không ngừng nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, hộ kinh doanh, địa phương, đơn vị chính là những nhiệm vụ và giải pháp cấp bách nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội năm 2025.

Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) kiểm tra việc bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ kinh doanh trên địa bàn.

TP Thanh Hóa được xem là địa bàn trọng điểm về công tác PCCC&CNCH vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Từ ngày 1/1/2025, sau khi huyện Đông Sơn được sáp nhập, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn đòi hỏi những yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn. Trước tình hình trên, ngay từ những ngày đầu năm mới 2025, UBND TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH với khoảng thời gian trọng điểm từ tháng 1 đến tháng 3/2025, trong đó vai trò, trách nhiệm đã được giao cho người đứng đầu các phường, xã, các đơn vị có liên quan. TP Thanh Hóa cũng đã tiến hành rà soát, xác định những phường trọng điểm, “nóng” và có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, qua đó để chỉ đạo, giao nhiệm vụ và sớm triển khai với tinh thần chủ động, đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn Lê Ngọc Linh, cho biết: Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, lưu lượng hàng hóa trên địa bàn phường là rất lớn, tăng đột biến so với bình thường. Hơn nữa, trên địa bàn có 2 chợ lớn và hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán nhiều loại mặt hàng như: đồ điện tử, quần áo, bánh kẹo, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ trang trí... phần lớn các hộ đều là nhà ở kết hợp với kinh doanh, do đó việc bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong Tết Nguyên đán.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và TP Thanh Hóa, ngay từ đầu tháng 1/2025, UBND các phường, xã, lực lượng công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra việc bảo đảm an toàn PCCC tại Chợ Vườn hoa, khu vực chợ Lam Sơn, cũng như các hộ, cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động và phát huy trách nhiệm của các “Tổ liên gia an toàn PCCC”, về cơ bản các hộ kinh doanh và các hộ gia đình đều ý thức được trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là thời điểm “nóng” vào trước tết khi lưu lượng người và hàng hóa tăng đột biến, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra”.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, các phường khu vực trung tâm như Lam Sơn, Ba Đình, Điện Biên, Trường Thi... được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác PCCC&CNCH trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đây đều là những địa bàn có số lượng lớn các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, do đó, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát PCCC&CNCH tập trung tuyên truyền; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, tập trung đông người như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà trọ, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường, cơ sở sản xuất công nghiệp, kho hàng hóa... tổ chức ký cam kết về việc chấp hành và bảo đảm công tác PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, TP Thanh Hóa cũng nâng cao trách nhiệm của các “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các phường, xã, khu dân cư, tổ chức điểm chữa cháy công cộng tại các địa bàn “nóng” về công tác PCCC.

Để tăng cường công tác PCCC&CNCH dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội đầu năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao; hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ; các địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm... Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy, CNCH; thực hiện hiệu quả công tác vận động, xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC" tại các cơ sở, khu dân cư, đi vào thực chất, hiệu quả và luôn bám sát các tiêu chí như: 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật; 100% các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liên kế tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ,...) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”...

Đồng chí Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Để thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đơn vị đã có sự chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, vai trò của các đội PCCC&CNCH khu vực cũng được nâng cao và chuẩn bị tốt nhất. Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với chủ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh để tăng cường công tác PCCC&CNCH trong dịp Tết Nguyên đán; duy trì chế độ trực và báo cáo thường xuyên, sẵn sàng các phương án với các tình huống có thể xảy ra, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn để Nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền vui tươi, an toàn".

Bài và ảnh: Mạnh Cường