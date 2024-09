Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Thanh Hóa

Sáng 26/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm, tặng quà cho các đơn vị, hộ gia đình bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực sạt lở tại Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các bộ, ngành liên quan ở Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên học sinh Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

Đoàn đã đến kiểm tra khu vực bị sạt lở, trao quà cho Ban Giám hiệu và học sinh Trường THCS Lâm Phú (Lang Chánh). Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; không cho người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở và có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho học sinh Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là chủ động sơ tán/di dời người và tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm. Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn cùng với đối ứng của tỉnh Thanh Hóa sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Lâm Phú để thầy trò nhà trường có nơi dạy và học kiên cố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sự cố cống Nổ Thôn đê tả sông Mã, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc).

Đến thăm và kiểm tra kết quả xử lý sự cố cống Nổ Thôn đê tả sông Mã, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, mặc dù tuyến đê vẫn an toàn, nhưng tỉnh Thanh Hóa cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm, chủ động hơn nữa phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ đê điều vượt khả năng của tỉnh, tỉnh báo cáo Trung ương để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão công trình đã được xây dựng, phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê tả sông Mã. Đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu dân cư bị ngập lụt thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành).

Thăm và tặng quà cho các hộ dân thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) bị ảnh hưởng của thiên tai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, sản xuất. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu mô hình nhà ở chống lũ giúp người dân vượt qua mùa lũ lụt.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Tỉnh ủy đã ban hành Công điện số 16-CĐ/TU ngày 23/9/2024 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 4 công văn và 12 công điện (phát lệnh Báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi, sông Chu và sông Cầu Chày) triển khai đến các cấp, ngành và các địa phương với tinh thần sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các sự cố, hư hỏng công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động sơ tán 3.624 hộ/13.788 khẩu sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân tu sửa nhà cửa bị thiệt hại, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời, tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán/di dời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở; không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi động viên người dân bị ngập lụt thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động trong phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích... Đặc biệt, là người dân đã tuân thủ các hướng dẫn, biện pháp phòng chống bão, lụt, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân. Các cấp chính quyền trong tỉnh tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sau ngập lụt như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dịch bệnh... khôi phục sản xuất.

Lê Hợi