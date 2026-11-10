Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm Sầm Sơn

Chiều 10/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm và động viên các đơn vị thi công lắp đặt sân khấu phục vụ Chương trình Gala Sao Mai 2026 tại phường Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham quan các gian hàng tại Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm.

Tại khu vực Quảng trường Biển Sầm Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trực tiếp kiểm tra các hạng mục của Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm. Theo đó, đến nay không gian có 80 gian hàng trưng bày các sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đã đi vào hoạt động, tạo thêm điểm vui chơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách.

Người dân mua sắm tại Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm.

Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới được phường Sầm Sơn triển khai nhằm đa dạng hóa các hoạt động du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Không gian được tổ chức với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, mua sắm và vui chơi giải trí, góp phần tạo điểm nhấn về du lịch đêm tại đô thị biển Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham quan gian hàng các sản phẩm nông nghiệp tại Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm.

Kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động của phường Sầm Sơn và các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện, đưa sản phẩm du lịch vào khai thác. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm công tác quản lý, tổ chức các hoạt động bảo đảm phong phú, hấp dẫn; chú trọng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và văn minh thương mại.

Các gian hàng cần thực hiện niêm yết giá công khai, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh động viên đơn vị thi công lắp đặt sân khấu phục vụ Chương trình Gala Sao Mai 2026 tại phường Sầm Sơn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình Gala Sao Mai 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh động viên các đơn vị đang thi công, lắp đặt sân khấu.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công, góp phần tổ chức chương trình thành công, tạo không khí sôi động, hấp dẫn, quảng bá hình ảnh và sức hút du lịch của Sầm Sơn.

Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm Sầm Sơn.

Việc đưa Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm vào hoạt động cùng với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả không gian đô thị biển, thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ của phường Sầm Sơn.

Hải Đăng