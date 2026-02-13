Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chúc tết Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa Hà Trung

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 13/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, viên chức, người lao động và các đối tượng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Quan tâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Khẳng định công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc các thương, bệnh binh và người nhiễm chất độc màu da cam, thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người đã hy sinh một phần thân thể và tuổi thanh xuân vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chúc tết cán bộ, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu động viên, chúc tết cán bộ, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp thăm hỏi một số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện; gửi lời chia sẻ, chúc mừng năm mới và động viên các bệnh nhân giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chúc tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đã làm tốt công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ tết để trực cấp cứu, chăm sóc người bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hà Trung tổ chức tốt công tác trực tết, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu động viên, chúc tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà tết và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của hai đơn vị. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm, các đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phong Sắc