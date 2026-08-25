Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai tại xã Như Thanh và Trung Chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tình hình ngập úng và công tác vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Trung Chính.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa đối với hồ Sông Mực, xã Như Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tránh bị động trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông, tình hình đê điều; tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra canh gác bảo vệ các hạng mục công trình theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa đối với hồ Sông Mực, xã Như Thanh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu đơn vị quản lý vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình xả lũ đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình cũng như Nhân dân sinh sống dưới vùng hạ du.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra khu vận hành tại hồ sông Mực, xã Như Thanh.

Kiểm tra tình hình ngập úng, công tác vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Trung Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chức năng của địa phương trong triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Trung Chính.

Nhấn mạnh tinh thần không chủ quan, lơ là, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, các hình thái thiên tai có thể xảy ra; chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện tốt nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra khu vận hành tại Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Trung Chính

Đồng chí yêu cầu duy trì hoạt động liên tục của hệ thống bơm tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra. Trong đó, chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà động viên công nhân Trạm bơm tiêu Đá Bàn.

Đối với các khu vực xung yếu, cần bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình giao thông, thủy lợi.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, xử lý các sự cố công trình và khắc phục nhanh hậu quả của mưa bão khi có các tình huống xảy ra.

Quốc Hương