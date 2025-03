Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc tại huyện Mường Lát

Ngày 19/3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với huyện Mường Lát về công tác triển khai làm nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác sản xuất và thu mua sắn, công tác trồng rừng, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình sản xuất, thu hoạch sắn tại xã Nhi Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Trước khi làm việc với huyện Mường Lát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham dự lễ khởi công và trao biển hỗ trợ tiền làm nhà ở cho hộ gia đình ông Thao Văn Va ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở trong căn nhà tạm bợ, dột nát không đảm bảo an toàn và được tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Theo báo cáo, đến ngày 15/3/2025 huyện Mường Lát huy động được 11 tỷ 672 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Số hộ phải làm nhà mới trong 2 năm 2024-2025 trên địa bàn huyện là 777 hộ, hiện đã hoàn thành 393 hộ, đang làm 29 hộ. Trong quá trình thực hiện, nhiều hộ đang gặp phải một số khó khăn về giá vật liệu cao do cước phí vận chuyển, một số hộ không có nguồn kinh phí bổ sung nên thời gian xây dựng kéo dài; ngoài ra còn có nhiều hộ còn khó khăn về đất ở.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao biển hỗ trợ tiền làm nhà cho hộ gia đình ông Thao Văn Va ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, đặc biệt là quyết tâm chính trị của Chính phủ và của tỉnh trong thực hiện chủ trương này. Đồng thời yêu cầu huyện Mường Lát tập trung cao nhất chỉ đạo hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong tháng 10/2025. Trong đó, tỉnh sẽ cấp đủ kinh phí hỗ trợ, việc của huyện là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và huy động các lực lượng, quân đội, công an tham gia hỗ trợ vật chất, ngày công để chia sẻ, giúp các hộ xây dựng được nhà ở kiên cố.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện nghi thức động thổ.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã khảo sát tình hình sản xuất, thu hoạch sắn tại xã Nhi Sơn; dự hội thảo đầu bờ về trồng cây sắn tại Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình sản xuất, thu hoạch sắn tại xã Nhi Sơn.

Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng sắn của huyện Mường Lát là gần 3.063 ha, đạt 102,1% so với kế hoạch, năng suất ước đạt 20,11 tấn/1ha, sản lượng ước đạt khoảng 60.000 tấn, trong đó diện tích sắn ký liên kết bao tiêu với Công ty Cổ phần sản xuất và chế biến nông lâm sản và vật tư Phúc Thịnh là 1.500 ha, tương ứng 49% tổng diện tích. Tính đến ngày 17/3/2025 toàn huyện thu hoạch được gần 2.800 ha, đạt 91,4%. Sắn thu hoạch đến đâu được Công ty thu mua đến đó, dự kiến sẽ thu mua hết số sắn còn lại trước ngày 30/3/2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình sản xuất, thu hoạch sắn tại xã Nhi Sơn.

Trước thực trạng sản xuất và tiêu thụ sắn của Nhân dân Mường Lát trong 3 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát phải giữ ổn định trên 3.000 ha đất trồng sắn hiện có, không tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng sắn mới. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng cây sắn, và đặc biệt là phải ký hợp đồng với nhà máy để được hỗ trợ kỹ thuật trong trồng trọt và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội thảo đầu bờ về trồng cây sắn tại Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Làm việc với huyện Mường Lát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, thể hiện tính đúng đắn và phù hợp của Nghị quyết khi ban hành.

Cụ thể là Nghị quyết đã xác định được cây trồng chính của nông nghiệp huyện Mường Lát là cây sắn. Cùng với đó, cây lâm nghiệp để phát triển kinh tế rừng là cây chẩu, cây tếch, cây măng tre Bát Độ. Việc hỗ trợ gạo đã giúp người dân yên tâm trồng rừng và phát triển rừng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, 28 công trình hạ tầng trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư thuộc các lĩnh vực giáo dục, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp nước. Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được quan tâm thực hiện. Do đó, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống của Nhân dân được nâng cao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát cùng với tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.

Để làm được điều đó, huyện phải ổn định diện tích trồng lúa nước và các cây trồng khác, khuyến khích mở rộng lúa đặc sản; phải giữ ổn định diện tích đất trồng sắn hiện có và nâng cao chất lượng cây sắn kết hợp với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung trồng rừng theo quy hoạch, đặc biệt là đối với các loại cây đã được xác định. Cùng với đó, huyện Mường Lát phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình.

Đồng chí lưu ý, Trung ương và tỉnh đang tập trung sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, do đó từ nay đến khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện thì huyện vẫn phải tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Quốc Hương