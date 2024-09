Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra, chỉ đạo xử lý khẩn cấp sự cố thấm dột đê sông Hoạt

Sáng 14/9, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý khẩn cấp sự cố thấm dột đê sông Hoạt (Hà Trung); kiểm tra các cống tiêu úng trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra, chỉ đạo xử lý khẩn cấp sự cố thấm dột đê sông Hoạt.

Cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước sông Hoạt trên địa bàn huyện Hà Trung tăng cao 3,5m so với bình thường. Tại tuyến đê Hà Bắc - Hà Giang bị tràn và thấm dột 4 điểm qua đê với chiều dài 350m. Ngay sau khi phát hiện sự cố vào lúc 14 giờ ngày 12/9, xã Hà Bắc đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động các lực lượng chức năng và Nhân dân tích cực triển khai khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện để có phương án chỉ đạo.

Ngày 13/9, Sư đoàn 390 - đơn vị kết nghĩa với địa phương đã huy động 200 cán bộ, chiến sỹ cùng với Nhân dân xã Hà Bắc khắc phục sự cố. Đồng thời huy động phương tiện tập kết hơn 250 khối đất và hơn 3 nghìn bao tải gia cố ngăn nước tràn và thấm dột qua đê.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Hà Trung đang theo dõi chặt chẽ hiện trạng tuyến đê; phòng ngừa phát sinh thêm các điểm thấm dột khác nhằm đảm bảo an toàn đê điều và hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại hiện trường kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đánh giá cao những nỗ lực bước đầu của UBND huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan đã kịp thời phát hiện sự cố, xử lý, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho tuyến đê và Nhân dân trong vùng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, đánh giá ngay hiện trạng tuyến đê Hà Bắc - Hà Giang; các dự án đầu tư đang được đề xuất và sự cố thấm dột tuyến đê Hà Bắc - Hà Giang, lập dự toán báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương quyết định ưu tiên đầu tư kinh phí khắc phục khẩn cấp sự cố.

Huyện Hà Trung cần phải xác định nhiệm vụ cấp bách trước mắt đó là, cho rà soát lại thủ tục pháp lý của tất cả công trình hiện hữu xung quanh tuyến đê để có hướng triển khai thực hiện; đồng thời ra quân làm thuỷ lợi nhằm khơi thông dòng chảy của tuyến sông.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra các cống tiêu úng tại huyện Nga Sơn.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trực tiếp đi kiểm tra các cống tiêu úng thuộc vùng 5 xã: Nga Điền, Nga Phú, Nga Thành, Nga Thái, Nga An (Nga Sơn).

Được biết, hiện nay khu vực này đang tiêu úng nước đệm qua công trình cống Trường Sơn khi mà nước Sông Càn dâng cao hoặc thuỷ triều lên nước đệm trong đồng không thể tiêu ra ngoài sông được. Đặc biệt là khi có mưa lớn kết hợp với triều cường thì toàn bộ vùng này có thể gây ra ngập úng cho hoa màu, nhà cửa của Nhân dân. Thời gian qua khu vực này thường xuyên xảy ra ngập úng nhiều diện tích hoa màu của Nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý cho huyện Nga Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm văn bản báo cáo UBND tỉnh đề xuất dự án tiêu úng thuộc vùng 5 xã Nga Điền, Nga Phú, Nga Thành, Nga Thái, Nga An qua kênh An Hưng chảy qua Cống Trường Sơn nhằm đảm bảo đồng bộ, an toàn, phục vụ cho phát triển của địa phương.

Quốc Hương