Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc

Chiều 30/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Phạm Thị Ngọc Anh, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, đã tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri huyện Ngọc Lặc.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ngọc Lặc gửi đến kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại biểu Bùi Huy Toàn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025

Cử tri huyện Ngọc Lặc bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong 5 tháng năm 2025; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đề ra những tháng cuối năm 2025. Đồng thời phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống bảo vệ tuyến kênh chính Cửa Đạt qua địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Cử tri huyện Ngọc Lặc cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp trang thiết bị làm việc như: Hệ thống mạng Internet, mạng LAN, hệ thống phòng họp trực tuyến, hệ thống điện, bàn ghế làm việc, máy tính, máy in cho các xã Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Kiên Thọ, Nguyệt Ấn do số lượng cán bộ công chức của đơn vị hành chính mới tăng nhiều so với xã cũ.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng mới trung tâm hành chính công, nhà công vụ, công trình vệ sinh và cải tạo một số phòng làm việc tại các xã Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Kiên Thọ, Nguyệt Ấn, để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho công vụ và tạo điều kiện sinh hoạt cho một số cán bộ công chức ở xa...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao các ý kiến và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Ngọc Lặc đối với các đại biểu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phân tích, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Những đề xuất, kiến nghị khác mà cử tri đề cập được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Lặc tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng phương án thành lập Đảng bộ, bộ máy tổ chức chính quyền cấp xã gồm HĐND, UBND; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị để các xã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7.

Chuẩn bị tốt nhất hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối đường truyền đối với tỉnh và các ngành của tỉnh với tinh thần giải quyết tất cả các công việc của người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sắp xếp đội ngũ cán bộ hiện có của huyện về các xã mới đảm bảo khoa học; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị phương án bàn giao theo hướng dẫn.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện tiếp tục làm việc bình thường, không để ách tắc và gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương án bố trí cho cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Ngay sau khi thành lập, tất cả các xã mới tiến hành Đại hội Đảng bộ trên tinh thần đánh giá kỹ tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển, tính kết nối nội bộ trong phạm vi xã và trong khu vực để xác định rõ phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Hương