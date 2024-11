Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết của MTTQ huyện Như Xuân trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Như Xuân đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, qua đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, tạo sự đồng thuận, chung tay XDNTM.

MTTQ huyện Như Xuân triển khai mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong XDNTM.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình XDNTM, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Như Xuân đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, các tiêu chí NTM đến các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm bản thân trong XDNTM. Trong đó, ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đều xây dựng các trang fanpage, zalo, faceboock để thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng về những thành quả mà XDNTM mang lại cho người dân. Cùng với đó là đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh về những hoạt động đang diễn ra trên toàn địa bàn, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; công tác lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại các xã; thị trấn; hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn, kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” không ai bị bỏ lại phía sau...

Nhằm phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, thông qua hệ thống tổ chức của Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân; tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ những phản ánh, kiến nghị của mặt trận, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cùng với tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện Như Xuân cũng tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được nâng lên. Nhiều mô hình do MTTQ huyện chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường”... Những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện Như Xuân có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được huyện Như Xuân triển khai có hiệu quả với 20 sản phẩm được xếp hạng 3 sao và là một trong những huyện miền núi xây dựng được nhiều sản phẩm OCOP.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ “đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nước sạch, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”... Qua đó, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nội lực trong Nhân dân; MTTQ các cấp huyện Như Xuân đã xây dựng được 18 mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 17 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, 7 khu dân cư “bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”, 38 khu dân cư tự quản về an ninh trật tự...

Đồng chí Vi Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới MTTQ các cấp huyện Như Xuân sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ huyện Như Xuân cũng sẽ thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đô thị văn minh; vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Hiếu